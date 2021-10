Espadas: "Yo no voy a ser quien rompa el diálogo sobre el presupuesto"

El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha asegurado que él no va a ser quien rompa el diálogo sobre los presupuestos para el 2022, y ha señalado que si mañana, en el debate de la comunidad, no hay un "gesto" del presidente de la Junta, Juanma Moreno, entenderá que rechaza el acuerdo.



Espadas ha negado en rueda de prensa este martes que el PSOE haya dado un "ultimátum" al Gobierno andaluz, pese a que el pasado domingo avisó que si antes del debate de la comunidad no recibía una respuesta formal del presidente sobre sus propuestas para el presupuesto, entendería que "se levantan de la mesa y ya no están interesados en dialogar con el PSOE".



El dirigente socialista ha vuelto a "apelar al dialogo" y ha matizado: "Yo no voy a ser el que rompa la posibilidad de un acuerdo, voy a esperar a que se pronuncie quien tiene el poder".



De esa forma, según ha explicado, pretende que los andaluces "sepan quién rompe la negociación, si él o quien no ha contestado a las propuestas" que el PSOE presentó para llegar a un acuerdo.



"Toca mojarse, dejar de ponerse de perfil y de insultar al adversario político", ha proseguido en referencia a las declaraciones de ayer del vicepresidente de la Junta, Juan Marín (Cs), quien le acusó de hacer "chantaje" al Gobierno andaluz.



Para el dirigente socialista, no es una "casualidad" que el Ejecutivo propusiera la celebración del debate de la comunidad "justo antes de enseñar las cuentas", que previsiblemente serán aprobadas por el Consejo de Gobierno el próximo martes.



Ante la insistencia de los periodistas, Espadas ha rechazado que el PSOE-A haya cambiado de opinión después de que el domingo diera un "ultimátum" al Gobierno andaluz, y ha matizado que lo que dijo es que si no había una respuesta a sus propuestas antes del debate de la comunidad daban por "clausurado" el diálogo, pero "por sencillo rechazo de la otra parte".



"Es razonable que digan si hay o no oportunidad de diálogo", ha defendido, tras lo cual ha insistido en que "nosotros no somos los que estamos rompiendo, es el Gobierno andaluz el que no nos echado ni cuenta, no ha hecho absolutamente nada por llegar a un acuerdo", lo que ha achacado a que en el Ejecutivo se está "imponiendo el criterio de que hay que pactar con Vox".



Pese a ello, ha asegurado que si Moreno convoca esta tarde una reunión "estaremos a tiempo" y "si mañana dicen que no les ha dado tiempo, pero que nos sentamos, también lo aceptaremos".



Sobre si el PSOE rechazaría el acuerdo en caso de que se confirmen los despidos de 8.000 de los 20.000 sanitarios contratados para reforzar la sanidad durante la pandemia, ha indicado: "Si yo digo eso, me dirán que estoy dando otro ultimátum; yo tengo otra forma de decir las cosas".



Se refería así a las declaraciones del secretario de política municipal del PSOE y vicepresidente primero del Congreso, Alfonso Gómez de Celis, quien el pasado viernes advirtió de que el PSOE "no apoyará" los presupuestos si la Junta despide a 8.000 sanitarios.



"Yo no vengo aquí a aclarar las declaraciones del responsable federal de Política Municipal", ha señalado al ser preguntado si compartía las palabras de Gómez de Celis, tras lo que ha subrayado que "el marco en el que se establece el dialogo lo marca el PSOE de Andalucía".



No obstante, ha declarado: "si yo estoy proponiendo un incremento de recursos en la sanidad publica ¿cómo voy a apoyar los 8.000 despidos?", tras lo que ha insistido en que quiere evitar el "simplismo" de que "se diga que por eso no hay acuerdo".



"Ese va a ser mi escudo para salir y explicar a los andaluces que este gobierno no se cree la sanidad pública", ha señalado, aunque ha incidido en que esa no es la única cuestión para llegar a un acuerdo: "quiero que el gobierno conteste a todas las propuestas que hemos hecho", ha remarcado.

