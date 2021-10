El Gobierno rechaza "chantajes y ultimátums" de un PSOE-A "con bicefalia"

El Gobierno andaluz de PP y Cs ha rechazado los "chantajes" y "ultimátums" del PSOE-A sobre los presupuestos para 2022, ha reclamado a este partido que deje "el trilerismo" y ha denunciado que hay una "bicefalia" entre la dirección regional y la nacional de los socialistas que "entorpece" la negociación.



El vicepresidente de la Junta, Juan Marín (Cs), y el consejero de la Presidencia, Elías Bendodo (PP), han aludido este martes en rueda de prensa a las dificultades en la negociación por esa "bicefalia" que creen que existe entre el líder del PSOE-A, Juan Espadas, y del secretario de Política Municipal del PSOE, Alfonso Rodríguez de Celis, y han dicho que necesitan que haya "una única voz".



Marín, que ha empleado un duro tono con el PSOE-A, ha dicho que "es imposible llegar a acuerdos cuando la otra parte no quiere y está buscando una puerta de salida" y le ha advertido de que no pueden "poner condiciones" al Gobierno sobre si puede negociar o no con Vox.

