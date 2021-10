Marín acusa a Espadas de "trilerismo" y avisa que la Junta no se someterá a chantaje

El vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, ha acusado este lunes al secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, de practicar el "trilerismo" en la negociación sobre el proyecto de presupuestos, y ha advertido de que el Gobierno del PP y Cs no se va a someter a "ningún chantaje".



El también líder de Ciudadanos en Andalucía ha respondido de esta forma en conferencia de prensa, al ser preguntado sobre las declaraciones de ayer de Espadas en las que urgió al presidente de la Junta, Juanma Moreno, a que responda a la propuesta socialista para acordar el presupuesto de 2022 antes del debate del estado de la comunidad, que se celebrará el miércoles y el jueves.



"No parece de recibo una actitud en la que se exija a un Gobierno negociar antes del miércoles con el futuro candidato a la Junta como si se tratase de un chantaje emocional", ha espetado.



Se ha preguntado "qué derecho o privilegio cree que tiene con respecto al resto de los portavoces (de los partidos)" y, tras recordar que Espadas no es portavoz en el Parlamento, ha resaltado que el consejero de Hacienda, Juan Bravo, se reúne con los portavoces de la Cámara.



Ha subrayado además que el miércoles se va a hablar en el Parlamento de la comunidad, no de los presupuestos, sobre los que se tendrá que pronunciar el PSOE cuando "se lleven al Parlamento".



"Que deje de jugar con los andaluces y que diga si (Pedro) Sánchez le va a permitir abstenerse o votar a favor" de los presupuestos, ha remachado.



Asimismo, se ha preguntado si Espadas no sabe "a estas alturas" cómo se negocia un presupuesto y, al respecto, ha señalado que las cuentas "se negocian en el Parlamento, con los portavoces y los grupos, que presentan enmiendas a la totalidad o, posteriormente, enmiendas parciales".



"Eso es lo que tiene que hacer el PSOE, dejar de engañar y marear a los andaluces y decir claramente cuál es su intención", ha exigido.



En su opinión, el también alcalde de Sevilla tiene "un gran desconocimiento de cómo se lleva a cabo esto".



Tras insistir en que el Gobierno andaluz no se va a someter "en ningún caso" a un "chantaje" para aprobar los presupuestos, ha pedido al dirigente socialista que "arrime el hombro" y "deje de mirar a las urnas".



"Que abandone la estrategia política del despiste para estar en el foco; ya se ha hecho bastantes fotos con el tema de los presupuestos, que diga sencillamente, de una vez por todas, si tiene disposición de arrimar el hombro o si va a seguir haciendo la misma oposición que hasta ahora ha venido haciendo el PSOE de Andalucía", ha reclamado.



Respecto a la exigencia de Espadas de que se renueven los contratos a los 20.000 sanitarios de refuerzo por la covid, ha recordado que ya se ha anunciado la renovación de 12.000 pese a que Andalucía dejará de recibir el 31 de diciembre los fondos extraordinarios transferidos por el Gobierno de la nación durante la pandemia.



"Esos profesionales sanitarios tienen una finalización de contrato, esto no es un despido", ha recalcado, tras lo que ha señalado que la Junta tendría que "contratar a pulmón" a todos esos sanitarios, lo que supondría más de 1.000 millones de euros.



"Que explique cómo se hace sin contar con fondos extraordinarios", ha zanjado.

