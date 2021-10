El PP-A pide a Espadas que deje de buscar "excusas" para no apoyar el Presupuesto

El PP-A ha pedido este lunes al secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, que deje de buscar "excusas" para no apoyar los Presupuestos andaluces de 2022 y que no permita que el líder de su partido y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "vete" un acuerdo presupuestario en esta comunidad.

En rueda de prensa, el vicesecretario general del PP Andaluz, Toni Martín, ha insistido en demandar a todos los partidos unidad y "altura de miras" para sacar adelante los Presupuestos de la recuperación, un mensaje con el que, según ha indicado, acudirá el presidente de la Junta, Juanma Moreno, al Debate sobre el Estado de la Comunidad que se celebrará en el Parlamento esta semana.

Tras defender la actitud de "diálogo" permanente que el Gobierno andaluz ha mantenido en toda la legislatura sobre varias materias y en particular en relación con los presupuestos de la comunidad, Toni Martín ha considerado que Espadas debería "ser valiente y no permitir que Pedro Sánchez vete un acuerdo de su partido con el Gobierno andaluz", que daría lugar a un gran acuerdo presupuestario por Andalucía.

En su opinión, desde el PSOE-A no se deberían "poner líneas rojas, ni hacer demagogia, ni buscar excusas" con el asunto de las contrataciones en la sanidad. Sobre este asunto, Toni Martín, quien ha querido dejar claro el gran esfuerzo presupuestario de la Junta, ha señalado que de 20.000 contrataciones que se realizaron en unos momentos tan delicados, 12.000 van a continuar con su labor y los 8.000 contratos que concluyen son de personas que realizaban pruebas vinculadas a la pandemia del coronavirus que ya no se hacen.

Sin embargo, según ha lamentado, parece que este asunto es "la excusa perfecta para alguien que no quiere llegar a un acuerdo".

El dirigente popular se ha mostrado convencido de que los andaluces entienden que "no se renueven contrataciones que no son necesarias", cuando además el Gobierno central no transfiere el dinero necesario, puesto que ha decidido suprimir los fondos Covid. Así, ha instado a Espadas a pedir al Ejecutivo nacional que transfiera ese dinero si quiere que esas 8.000 contrataciones continúen.

Ha insistido en que Espadas tiene que decidir si quiere o no ser un "político valiente" que antepone los intereses de Andalucía a los suyos o a los de Sánchez. Sin embargo, según Martín, la "actitud de sumisión de Espadas a Pedro Sánchez desde el minuto uno nos hace temer que estuviera buscando excusas para no llegar a un acuerdo".