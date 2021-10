Los mayores de 70 estrenan los dos pinchazos contra la gripe y la covid

A partir de este lunes las comunidades podrán empezar a administrar la dosis de refuerzo de la covid-19 a los mayores de 70 años. Algunas no han concretado fechas, otras aprovecharán la campaña de la gripe para dar los dos pinchazos a la vez y otras optarán por separarlos.



El 25 de octubre es la fecha que pactó la Comisión de Salud Pública para empezar a dar un recuerdo de Pfizer a la población general de más de 70 años que hayan completado la pauta hace al menos seis meses, aunque Andalucía se ha adelantado unos días.



Los mayores de 70 años han sido los siguientes perfilados en la estrategia de vacunación para recibir un pinchazo extra contra la covid, después de los mayores de residencias y los colectivos del grupo 7 (inmunodeprimidos severos por trasplante, algunos pacientes oncológicos, enfermos renales en hemodiálisis o personas con síndrome de Down mayores de 40, entre otros).



En un momento en el que la evolución de la epidemia de la gripe, que el año pasado fue inexistente, es una incógnita para los expertos, muchas de las autonomías han venido apostando por la vacunación conjunta, algo que les permite la citada estrategia.



De hecho, la última actualización publicada el pasado martes puntualiza que la vacuna anticovid se puede administrar a la vez, en lugares anatómicos diferentes, que cualquier otra, también la de neumococo o la de la difteria, tétanos y tosferina (dTpa).



La de la gripe está aconsejada para los mayores de 65, menores de esa edad con un alto riesgo de complicaciones derivadas del virus o que estén institucionalizadas de manera prolongada; embarazadas en cualquier trimestre de gestación y mujeres durante el puerperio (hasta los 6 meses tras el parto y que no se hayan vacunado durante el embarazo) y bebés de 6 meses a 2 años con antecedentes de prematuridad menor de 32 semanas de gestación.



También para personas que pueden transmitir la gripe a aquellas que tienen un alto riesgo de presentar complicaciones como pueden ser los sanitarios.



De momento, solo los mayores de 70 podrán tener las dos vacunas, aunque el calendario y las fechas difieren según qué comunidad.

