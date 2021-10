Mujer, de unos 40 y que se define como progresista, diana del discurso de odio

Una encuesta sobre el discurso del odio, promovida por la Mesa de Diálogo Intercultural de Granada, ha revelado que su "persona diana" es una mujer, de 40 a 50 años, que lleva en España más de cinco años, gana menos de 1.100 euros al mes y se autodefine como progresista.



Este estudio, del que ha informado este domingo la Diputación de Granada, ha indicado que es, además, objeto del discurso del odio por sus ideas políticas, su apariencia física o por pertenecer a una minoría étnica y religiosa.



La encuesta se enmarca en la Mesa de Diálogo Intercultural, fruto del convenio de colaboración con el Centro Unesco Andalucía y el Instituto de la Paz y los Conflictos de la Universidad de Granada con el objetivo de promocionar la cultura de paz y el diálogo intercultural.



El discurso del odio es un término que pretende degradar, intimidar, promover prejuicios o incitar la violencia por motivos de pertenencia a una nacionalidad, raza, religión, orientación sexual, discapacidad, lengua, opiniones políticas o morales, estatus social, ocupación, apariencia física, capacidad mental y cualquier otro elemento de consideración.



Se trata en síntesis, indica el estudio, de la promoción del odio por ser diferente.



Para llevarlo a cabo fueron encuestadas más de 300 personas de la provincia de Granada, a las que se les planteó un cuestionario de 29 preguntas y, según las conclusiones, la mayoría de los encuestados no tiene un concepto claro sobre lo que es el discurso del odio como definición, pero sí sobre lo que provoca.



Las personas que han sido víctimas lo han sido, en un gran porcentaje, por opiniones políticas, por ataques sexistas y en menor medida por pertenecer a una minoría, por lo tanto, por racismo y xenofobia, según las conclusiones.



También subraya que un porcentaje muy alto de esos ataques se hacen con comentarios hirientes en las redes sociales, en especial Whatsapp, Facebook e Instagram.



El trabajo destaca que la intención real de los ataques era reproducir sesgos y estereotipos racistas, hacer realmente daño, por actuaciones racistas y por acoso (un 88,8 %).



Un porcentaje elevado reconoce que ha hecho discurso del odio a personas, aunque la mitad de los encuestados no está segura del todo y entiende que lo hizo por la expresión libre de sus ideas.



Ese extremo aparece como "más peligroso y preocupante", ya que no reconocen que esos comentarios hirientes o perjudiciales no son realmente discurso del odio, sino expresión libre de ideas.



El diagnóstico también subraya que los encuestados identifiquen al otro, al migrante o extranjero, como culpable o responsable de la situación social-económica.

