Las protestas sanitarias irrumpen esta semana en el Debate de la Comunidad

Las protestas por la no renovación de 8.000 contratos de sanitarios de refuerzo por la covid-19 y sus consecuencias en la negociación de los presupuestos de la Junta de 2022 marcan la celebración del Debate de la Comunidad, que celebrará en el Parlamento de Andalucía la próxima semana.



En la sesión plenaria, prevista para los días 27 y 28 de octubre, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, hará balance de su gestión en asuntos como la pandemia, la financiación y la agenda legislativa.



Sin embargo, al debate viene precedido por la crispación y las protestas a raíz de la decisión de la Junta de suprimir el contrato a 8.000 sanitarios de refuerzo por la covid-19, lo que ha movilizado a los sindicatos, a las mareas blancas y los partidos de izquierda para exigir la rectificación de la medida.



El malestar ha irrumpido no sólo en el debate sino también en la negociación abierta por el Gobierno andaluz con los grupos parlamentarios para pactar los presupuestos de la Junta de 2022 y evitar la prorroga presupuestaria en el último año del mandato del presidente Juanma Moreno.



El PSOE-A ha vuelto a enfriar la posibilidad de un acuerdo que, propuesto por su líder Juan Espadas, condiciona ahora a que la Junta renueve los contratos a esos 8.000 profesionales para "no dar la puntilla" a una sanidad pública "exhausta" por el esfuerzo de la pandemia.



Vox, el aliado habitual del Gobierno andaluz en la aprobación de los tres presupuestos anteriores, exige el cumplimiento de los acuerdos firmados antes de aprobar los presupuestos y advierte casi a diario de su rechazo.



El Gobierno andaluz de PP y Cs pide "altura de miras" para aprobar los presupuestos y achaca los despidos de los sanitarios a que el Ejecutivo de Pedro Sánchez no ha renovado los fondos necesarios para su contratación.



Con este escenario, Moreno trasladará a la Cámara en el debate el balance de las actuaciones del Gobierno andaluz para controlar la pandemia sanitaria y sus consecuencias en todos los ámbitos, y expondrá medidas y actuaciones previstas para lo que queda de legislatura.



Según el Gobierno, el presidente defenderá un modelo de financiación autonómico "moderno y justo", un fondo de compensación para las comunidades infrafinanciadas y la continuidad de los fondos covid más allá de este año, así como conocer con mayor profundidad la futura Política de Cohesión y la Política Agraria Común.



Igualmente, planteará que las autonomías tengan un conocimiento mucho mayor de los criterios de reparto de los fondos europeos para la recuperación y exigirá al Gobierno de Sánchez una cogobernanza "real y efectiva" en la gestión de los mismos.



El Debate de la Comunidad comenzará el miércoles 27 a las 12:00 horas con la intervención, sin límite de tiempo, del presidente de la Junta, tras la cual el pleno se suspenderá hasta las 16:30 horas.



A partir de esta hora comenzarán las intervenciones de los portavoces de los grupos parlamentarios de la oposición de mayor a menor en número de diputados, es decir, el PSOE-A, Unidas Podemos por Andalucía y Vox .



El jueves, 28 de octubre, corresponderá el turno a los grupos que sustentan al Gobierno, en primer lugar el de Ciudadanos y por último el PP-A .



A la finalización del debate los grupos presentarán a la Mesa del Parlamento sus propuestas de resolución con cuya votación concluirá el pleno.

