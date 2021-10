El alcalde de Granada apuesta por alianzas entre capitales andaluzas

El alcalde de Granada, Francisco Cuenca (PSOE), apuesta por dejar a un lado la rivalidad entre capitales andaluzas y fomentar alianzas conjuntas al estilo de la 'Andalusian Soul' que abarquen no solo el ámbito turístico, sino también el tecnológico y empresarial para hacer una Andalucía "más fuerte".



En una entrevista con Efe, Cuenca entiende que ese es "el modelo a seguir", porque solo la conjunción de fuerzas entre las ciudades andaluzas hará de Andalucía una región más competitiva.



"A las grandes multinacionales les interesa que las ciudades nos pongamos de acuerdo, entre otras cosas porque el flujo de clientes no es solo local, es de carácter regional", según Cuenca, que fue uno de los impulsores de la alianza 'Andalusian Soul', una herramienta de promoción turística conformada por Granada, Sevilla, Málaga y Córdoba que también ha dado resultados, sostiene, en los ámbitos cultural, industrial y de las infraestructuras.



Por ello, ya ha contactado con alcaldes como el de Almería, Ramón Fernández-Pacheco (PP), con quien pretende retomar una alianza reivindicativa por el Corredor Mediterráneo, o con el de Málaga, Francisco de la Torre (PP), con quien ha entablado conversaciones en materia de promoción turística: "A los malagueños les interesa ir de la mano de Granada y a nosotros, por qué no, de la mano de Málaga".



En su opinión, estas alianzas deben ir más allá del ámbito turístico y cultural y abordar también el intercambio de conocimiento y tecnología, para lo que, junto al alcalde de Sevilla, Juan Espadas (PSOE), está planteando un "gran acuerdo" en el que las universidades de ambas ciudades jugarían un papel fundamental.



El objetivo final de ese intercambio de conocimientos es propiciar la localización de empresas porque las grandes multinacionales, sostiene, son las primeras interesadas en este tipo de acuerdo entre ciudades para la implantación empresarial, dado que "el flujo de clientes no es solo local, sino de carácter regional".



"No nos ayuda rivalizar entre ciudades y sí establecer alianzas", señala Cuenca, para quien Granada ofrece a otras capitales andaluzas una serie de atractivos "desde el punto de vista de la tecnología y la ciencia, el patrimonio, la cultura y la historia".



En el ámbito turístico, Granada aspira a captar un turismo de excelencia, es decir, "dar el salto a un turismo de calidad" con poder adquisitivo, huir del "turismo masivo" y apostar por el que "gaste en la ciudad", para lo que ya están llevando a cabo campañas de promoción en determinados segmentos de países extranjeros.



La apuesta también pasa, además de por diversificar la oferta cultural, por convertir a Granada en "el principal foco de atracción del turismo de congresos".



Pero al margen del turismo, el Ayuntamiento de Granada busca, según Cuenca, posicionar a esta capital andaluza a la cabeza de la ciencia, la investigación y el conocimiento, especialmente en lo relacionado con la inteligencia artificial, para lo que esta ciudad será sede del nuevo Centro de Excelencia en Inteligencia Artificial de Indra, Google y la Universidad de Granada.



Se trata, explica, de que el talento de Granada no se vaya a empresas del extranjero, para lo que considera esencial poner suelo a disposición de las empresas de alta tecnología.



Para impulsar estas acciones de gobierno cuenta con un año y medio tras cumplirse cien días de su nueva llegada a la alcaldía de Granada después de que, tras la ruptura a mitad de mandato del gobierno de coalición de PP y Cs, fuera investido alcalde con los votos del PSOE, Unidas Podemos y Cs, cuyos dos ediles, entre los que figura Luis Salvador, al que sustituye en el cargo, optaron por apoyarle expresamente en lugar de abstenerse.



Sobre las críticas generadas por el hecho de que estos dos ediles, ya expulsados de Cs, asuman competencias en el equipo de gobierno -José Antonio Huertas con concejalía y Luis Salvador "solo competencias" en determinadas áreas-, Cuenca se defiende alegando que gobernar es "llegar a acuerdos con otras formaciones políticas", cosa de la que los concejales del PP, señala, "no fueron capaces".



Un asunto este sobre el que Vox ha anunciado su intención de promover un pleno extraordinario de reprobación contra el alcalde.



De momento, sostiene el alcalde, el principal logro con la llegada del equipo de gobierno socialista al Ayuntamiento es que en esta ciudad "se ha dejado de hablar de líos y trifulcas".



En cuanto a sus retos más inmediatos, señala a la reactivación económica, la mejora de la calidad del aire y la igualdad de renta per cápita entre distritos.



Para hacer frente a la contaminación atmosférica, Granada, que está entre las ciudades españolas con mayor polución, ha ideado un plan de zonas de baja emisión que incluirá la limitación del acceso del coche privado al centro y una progresiva peatonalización.

