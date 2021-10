Marín habla de previsiones "espectaculares" para otoño

El consejero de Turismo de la Junta, Juan Marín, ha hablado de previsiones turísticas "espectaculares" para este otoño en el interior de Andalucía, incluso ha señalado que de cara a la campaña de navidad son "magníficas", pero ha pedido mantenerse en alerta por los efectos que puedan causas los rebrotes de la pandemia por covid-19 en terceros países y en concreto se ha referido a Reino Unido por la importancia del turismo británico en la Costa del Sol durante los meses de septiembre, octubre y noviembre.

Marín, que ha inaugurado en Jaén junto al presidente de la Diputación, Francisco Reyes, la XIX edición de la Feria Internacional de turismo, Deporte y Aventura de Andalucía, Tierra Adentro, ha subrayado en una comparecencia que "el ritmo de crecimiento elevado de los últimos meses" ha situado a Andalucía en una ocupación media del 78 por ciento entre julio y septiembre, aunque ha habido destinos que "han superado ampliamente el 90 y 95 por ciento".

En cuanto a las previsiones para otoño en el turismo de interior, el consejero ha hablado de un 75 por ciento, una cifra similar a la de 2019, "lo que quiere decir que hemos mejorado muchísimo en la parte sanitaria".

Para Marín, los datos evidencian que el turismo es "un motor económico que puede sacar a Andalucía y sobre todo a provincias como Jaén de una situación que desgraciadamente nos ha azotado durante más de año y medio y que en este momento estamos dejando atrás".

Asimismo, ha destacado que Andalucía "lideró" en septiembre la creación de empleo en el sector turístico nacional con 26.000 empleos, por encima de otras comunidades que tradicionalmente lideraban este ranking como es el caso de Baleares, Cataluña o Comunidad Valenciana. "Estamos duplicando la creación de puestos de trabajo en el sector turístico respecto a otras comunidades de las mismas dimensiones y de las mismas posibilidades que Andalucía", ha dicho el titular andaluz de Turismo.

Pese al optimismo de las previsiones, Marín ha abogado por "seguir siendo precavidos" y "estar alerta" por los efectos de la pandemia ya que en terceros países como Reino Unido se está volviendo a incrementar el número de contagios y que pudiera conllevar "algún tipo de restricción en el medio o corto plazo", lo que se dejaría notar en Andalucía.

"Si el Reino Unido va al ritmo que va y puede haber algún tipo de dificultad, en un momento determinado pueden decidir cerrar 15 días, ya lo han hecho y eso sí puede alterar algunos datos y en algunos puntos concretos como Costa del Sol que ahora mismo recibe mucho turismo británico, especialmente en los meses de septiembre, octubre y noviembre y en ese sentido sí se pueden resentir las previsiones algo", ha dicho Marín.

Asimismo, ha incidido en que el sector turístico es "sensible a cualquier posible cambio" y "puede haber cualquier tipo de alteración", pero que "no va a influir de una manera definitiva" en un territorio como Andalucía donde las cifras de la pandemia ahora mismo se sitúan en un nivel bajo.

No obstante, y en esta misma línea, el consejero ha asegurado que "ya no va a haber más parones" porque "si hay una nueva oleada, no va a ser como las que hemos vivido hasta ahora" puesto que "hemos aprendido a convivir con la covid" y "sabemos cuales son las medidas que tenemos que adoptar en el momento en que sean necesarias".

Durante su intervención, Marín ha hecho referencia en varias ocasiones al esfuerzo realizado por las empresas del sector turístico andaluz, autónomos y trabajadores en su conjunto y a los que ha atribuido "todo el mérito" por los resultados que se están obteniendo en Andalucía.