Andalucía y Galicia pactan principios comunes para reformar la financiación autonómica

Andalucía y Galicia han acordado hoy unos principios comunes para la reforma del nuevo modelo de financiación autonómica, que son la multilaterialidad y no la bilateralidad, la igualdad en la financiación y que sea un sistema para las "personas y no para los territorios".



Estos son los tres principios que han anunciado pactado hoy en una declaración conjunta los presidentes de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, que ha afirmado que "las cuestiones de ponderación no pueden empañar" los puntos comunes, en alusión a los distintos criterios de ponderación planteados por cada región.



El presidente gallego ha dejado claro que no es una reunión de presidentes de partidos sino de cargos institucionales autonómicos y, por tanto, no han venido "a pactar cuestiones de partido" en el sentido de hacer un frente común de las regiones gobernadas por el PP en defensa de un sistema de financiación autonómica.



El presidente andaluz ha señalado que han coincidido en que es necesario mejorar la financiación de las comunidades y que debe basarse en la igualdad "plena para 47 millones de españoles".

