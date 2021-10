PSOE-A: "No facilita el acuerdo" sobre el Presupuesto "que se despida a 8.000 sanitarios"

El PSOE-A ha advertido este viernes al Gobierno andaluz de que "no facilita el acuerdo" sobre los Presupuestos de la comunidad para 2022 el hecho de que se "despida a 8.000 profesionales sanitarios".

Así se ha pronunciado, en declaraciones a Canal Sur Radio, recogidas Por Europa Press, la portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento, Ángeles Férriz, quien ha querido dejar claro que el PSOE-A no va a dar al Gobierno un "cheque en blanco" para aprobar el Presupuesto del próximo ejercicio.

Ha lamentado que el Ejecutivo no haya dado respuesta a las propuestas que el PSOE-A le ha puesto sobre la mesa en las reuniones que se han mantenido y que siga "mareando la perdiz", lo que, a su juicio, evidencia que es "obvio que se sienten más cómodos con Vox".

"Nos lo está poniendo bastante difícil", según ha recalcado Férriz, quien ha lamentado que en la reunión que mantuvieron el pasado martes con la Consejería de Hacienda y Financiación Europea no se hablara "en absoluto" de las propuestas que los socialistas han puesto encima de la mesa y que fueron entregadas en un documento por el secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, al presidente de la Junta, Juanma Moreno, en la reunión que ambos mantuvieron el 1 de octubre.

"Nos parece bastante extraño, pero no vamos a cejar en el empeño, y hemos presentado un documento con cifras concretas de lo que pedimos", según ha señalado la dirigente socialista, quien ha querido dejar claro que en este momento la "pelota está en el tejado del Gobierno andaluz".

Ha expresado que sospecha mucho que en el Gobierno andaluz no están cómodos "acordando" con el PSOE-A, cuando los tiempos requieren que los principales partidos se pongan de acuerdo y tengan altura de miras, pero "nos lo ponen muy difícil".

En este sentido, ha indicado que "no facilita el acuerdo" que se decida despedir a 8.000 profesionales sanitarios a partir del 31 de octubre, cuando Juanma Moreno dijo en el Parlamento hace una semana que no se iban a producir esos despidos. Para Férriz, no se entiende esa decisión de la Junta cuando anuncia que el Presupuesto de 2022 será "expansivo" y que contará con la mayor dotación para sanidad.

Asimismo, ha indicado que la Junta dice que se necesitan profesionales sanitarios y se permite "el lujo" de despedir a 8.000, que pueden ser contratados en otras comunidades porque en todas existe déficit de estos profesionales. Se corre el riego, según ha apuntado, de que cuando se necesite contratar en Andalucía, no haya profesionales sanitarios porque se han ido a otras regiones.

"Es una sinrazón", según ha recalcado Férriz, para quien el presidente no puede decir que no se va a despedir a nadie y que, una semana después, sean despedidos, lo que es una "barbaridad porque hay dinero" para mantener los contratos. En su opinión, con esta decisión, la Junta da la "puntilla definitiva" a la sanidad pública, porque tiene una clara apuesta por la "sanidad privada". Ha añadido que el presidente de la Junta está provocando que la sanidad pública esté "bajo mínimos".

Con este escenario, Férriz cree que el Gobierno andaluz "no está por la labor de intentar facilitar un acuerdo", y ha señalado que hay determinadas líneas rojas que deben ser de todos los andaluces y, en especial, del presidente de la Junta, como es la protección de la sanidad pública.

Ha insistido en que no habrá "cheques en blanco" del PSOE-A para aprobar los Presupuestos, sino que el Gobierno andaluz tiene que "ceder en aquellos temas en los que se ha retrocedido con la extrema derecha", como puede ser en materia de igualdad o de memoria democrática.

Para Férriz, en Andalucía hay dos opciones, o un gobierno de derechas, con la dirigente nacional de Vox Macarena Olona, como "vicepresidenta" o un gobierno del PSOE-A. Ha indicado que Vox ya ha advertido a Moreno de que quiere estar en el Ejecutivo autonómico y en este momento lo "tiene cogido por los presupuestos".

En este sentido, ha señalado que la "pelota está en el tejado" de Moreno, que tiene que decidir con quién quiere entenderse, si con Macarena Olona o con Juan Espadas.