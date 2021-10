Moreno asegura que seguirán negociando con el PSOE y pide valentía a Espadas

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP), ha informado este jueves de que siguen las negociaciones con el PSOE para los presupuestos de 2022 y que habrá "muchas más" reuniones, por lo que espera que el líder del partido, Juan Espadas, "sea valiente y que no sea vetado por Sánchez".



Ha explicado que estas negociaciones "siempre son complejas" por lo que el Gobierno de PP y Cs está "dispuesto a ceder en algunos asuntos" que ha pedido el PSOE, pero pide a los socialistas que hagan lo mismo en otros puntos.



Ha dicho en TVE que están "expectantes" ante la negociación, ya que el objetivo es alcanzar "un acuerdo de máximos" y que haya un acuerdo "global, con Vox, PSOE y Podemos".



Ha pedido que no haya "vetos de nadie" porque se trata de los presupuestos "más altos" de la historia de Andalucía, que cree que tienen "razones fundamentadas" para aprobarse por el conjunto de la Cámara, ya que incluyen mil millones más en sanidad, el 7 % del PIB en ese sector y el 5 % en Educación.



Si Vox no quiere aprobar las cuentas "tendrá que explicarlo", según Moreno, quien confía en que el PSOE sea "lo suficientemente valiente" para aceptar los presupuestos.



En caso de que no salgan adelante las cuentas Moreno ha recordado que se prorrogarían automáticamente a partir del 1 de enero los presupuestos de 2021, que son "buenos" y que considera que les permitiría completar la legislatura.



Sin embargo, ha apostillado que si después de no aprobarse los presupuestos vienen rechazos también a los decretos y leyes y no les "dejan salida", tendrán que concluir la legislatura y convocar elecciones, aunque él va a "pelear hasta el final" por lo contrario.



Por otra parte, sobre los presupuestos generales del Estado, ha apuntado a un acuerdo político y a un "interés" del Gobierno central por apoyarse en Bildu para aprobarlos y ha recordado que esa organización "sigue sin condenar de manera contundente el terrorismo de ETA", que supuso medio millar de víctimas en Andalucía.



Moreno ha asegurado que si el Gobierno le preguntara si prefiere que no se haga nada el año que viene en Andalucía "a costa de sacar a 200 asesinos de las cárceles" le respondería que no se invierta nada pero "que sigan" en prisión.



Ha lamentado además que los PGE son "malos presupuestos" para la comunidad porque no cumplen las expectativas con las grandes infraestructuras que se necesitan y ha denunciado que "tienen un beneficiario, Cataluña".



En cuanto a la PAC, ha reclamado al ministro de Agricultura, Luis Planas, que "reflexione", que dé más tiempo "para intentar negociar y llegar a un acuerdo" y que "no castigue a Andalucía" y a sus agricultores y ganaderos con la propuesta de ecoesquemas.

