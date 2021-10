Imbroda defiende que el refuerzo docente "se ajusta a las necesidades"

El consejero de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía, Javier Imbroda, ha señalado este miércoles en el Parlamento que "no hay recortes" del profesorado de refuerzo Covid y ha añadido que "se ajusta a las necesidades del momento, diferentes a las del curso anterior", mientras que la diputada del PSOE-A Noemí Cruz ha lamentado que comience con "2.700 docentes menos" y ha criticado que "nadie conoce los criterios" para repartir a estos profesionales.

En respuesta a una pregunta planteada por la socialista en comisión parlamentaria, Imbroda, que ha comenzado su intervención mostrando de nuevo "su rechazo más absoluto" por la agresión sufrida por dos profesoras en un colegio de Coria del Río (Sevilla), ha señalado que el curso pasado se desarrolló en un momento extraordinario y "se necesitaron refuerzos extraordinarios para cubrir una doble misión, garantizar la seguridad y recuperar aquellos niño que se habían quedado desconectados en el último trimestre".

Asimismo, ha dicho que "no está de acuerdo en el concepto de recortes, porque no se puede recortar sobre algo que antes no existía", para añadir que los "recursos se adaptan en función de las necesidades del momento, y este curso nos hemos adaptado a unas necesidades diferentes a las del anterior" y "lo hemos pactado con la mayoría de los sindicatos de la Mesa Sectorial de Educación". "Es ajustarnos a una situación que sigue siendo extraordinaria", ha abundado el consejero, quien ha destacado que de los profesionales que se incorporan con este refuerzo, "el 25% se queda en la estructura docente".

Por su parte, Cruz ha lamentado que este curso haya comenzado con el "recorte" de 2.700 docentes de refuerzo Covid --5.300 frente a los 8.000 que había el curso pasado--, al tiempo que ha subrayado que dicho refuerzo "debería haberse mantenido, como lo reivindicaba la inspección o la comunidad educativa", ya que supuso "una mejora en las aulas, en la seguridad y en la atención". "Era el momento perfecto para consolidar el refuerzo y avanzar en la calidad".

Ha insistido en que "lo podemos llamar como queramos, pero la realidad es que hay 2.700 docentes menos", y mientras otras comunidades autónomas de derechas "han mantenido este refuerzo, Andalucía ha tomado el camino de Murcia o Madrid en los recortes Covid". Además, Cruz ha criticado que "no han contado con nadie para repartir esos docentes, nadie conoce los criterios" para ello. "Seguiremos luchando para que ningún logro o avance forme parte de los recortes de este gobierno", ha afirmado.

Por último, Imbroda ha incidido en que "no ha habido recortes", al tiempo que ha explicado que los criterios son "donde ha habido necesidades, donde se pueden hacer desdobles, sobre todo en Secundaria, pero también en Primaria". Además, ha recordado que "hay activa" una comisión de seguimiento, pudiendo "ampliar los refuerzos a lo largo del curso" porque "se siguen las necesidades del sistema educativo".