Unidas Podemos remite a Rodríguez a la Intervención para el reintegro de los alquileres

Unidas Podemos (UP), que sigue sin reunirse con Teresa Rodríguez para tratar el reintegro de más 19.000 euros de uso indebido por el alquiler de dos pisos para ocho diputados no adscritos, ha remitido a la dirigente anticapitalista a las instrucciones de la Intervención del Parlamento.



"Es la Intervención la que tiene que asesorarnos tanto a ellos como a nosotros para que se haga todo correctamente", ha zanjado en rueda de prensa la portavoz parlamentaria de UP, Inmaculada Nieto, que no ha respondido a por qué su grupo parlamentario no avisó a los diputados no adscritos de la irregularidad cuando la Intervención advirtió de la situación en su primer informe preliminar de finales de junio.



Según Nieto, quien toma los acuerdos sobre este asunto es la Mesa del Parlamento, que "aún no se ha producido", y ha defendido que el grupo de Unidas Podemos ha pedido que se dé audiencia a los diputados no adscritos que "incumplieron" la norma.



"Los diputados no adscritos han recibido dos veces dinero por el mismo concepto y es algo que sabían estos diputados. No necesitaban que se les informara en junio y lo que no se puede es falsear las cuentas", ha esgrimido.



La portavoz, que ha negado haber filtrado a la prensa el informe de la Intervención, ha concretado que su grupo ha solicitado también que dicho informe se haga público para que haya la "mayor transparencia" en el proceso.



Por su parte, Teresa Rodríguez y los diputados no adscritos mantienen que UP "ocultó" el contenido del informe para "dañar" su imagen y la credibilidad de los parlamentarios afectados.



La diputada no adscrita y portavoz de la coalición Adelante Andalucía, Ángela Aguilera, se ha mostrado convencida de que el asunto se hubiera resuelto si el grupo de Unidas Podemos hubiera avisado del "error administrativo" cuando la Intervención detectó en el informe preliminar de junio el uso indebido de fondos públicos para el alquiler de las dos viviendas.



"Hemos hecho todo lo que teníamos a hacer. Teresa Rodríguez solicitó la semana pasada una reunión con Unidas Podemos, pero de momento no hay respuesta", ha sostenido.



Ahora será la Intervención del Parlamento quien traslade a ambas partes el procedimiento para la devolución del dinero mal empleado, fondos que Teresa Rodríguez está dispuesta a reintegrar.

