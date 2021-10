Bravo: La ejecución del gasto presupuestado en 2021 alcanza 66,5 % hasta septiembre

La ejecución del gasto presupuestado en las cuentas andaluzas para 2021 alcanza a finales de septiembre el 66,5 %, lo que mejora el nivel de los dos años anteriores de legislatura y también los resultados del mandato anterior, según el consejero de Hacienda y Financiación Europea, Juan Bravo.



En comisión parlamentaria para informar de la ejecución del presupuesto del 2021, el consejero ha expuesto que de los 40.188 millones presupuestados para este año se han ejecutado 26.756 millones, el 66,5 % por ciento, y en inversiones la ejecución llega al 31 %, lo que supone 1.241 millones de los más de 4.600 presupuestados para este año en ese capítulo.



El consejero ha reconocido que hay margen de mejora en la ejecución de inversiones, si bien ha explicado que se ha producido una "mejora sustancial" respecto a lo que ejecutaban en inversiones los anteriores gobiernos socialistas en su última legislatura que rondaba el 20 por ciento.



Ha destacado el ahorro de 72 millones conseguido hasta septiembre en el pago de intereses de la deuda y que alcanzará los cien millones a finales del 2021 gracias a la buena gestión financiera que ha sabido aprovechar las oportunidades del mercado con bajos tipos de interés.



Bravo ha explicado que la ejecución presupuestaria del 2020 y 2021 ha sido "volátil por la pandemia y por la incierta evolución de las necesidades de gasto y la llegada de ingresos", lo que ha llevado a realizar más de 370 modificaciones presupuestarias por importe superior a 5.000 millones por las transferencias a lo largo de fondos europeos React, Next Generation y fondos covid del Gobierno central.



También ha indicado que va a intentar no agotar el margen de déficit del 1,1 % del PIB andaluz para no tener que hacer recortes más adelante y ha defendido la gestión de los fondos europeos, que han pasado de ejecutar 500 millones al año en los gobiernos socialistas a 1.000 millones con el ejecutivo del PP y Ciudadanos.



El portavoz del PSOE, Antonio Ramírez de Arellano, ha criticado la baja ejecución en inversiones que son "clave para la recuperación económica" y ha defendido la gestión que hizo su Gobierno de los fondos europeos en línea con la de la administración central del PP, al tiempo que ha censurado la "mitología fiscal" del Ejecutivo con deducciones fiscales que benefician a los "más pudientes".



El diputado de Adelante Andalucía Guzmán Ahumada ha defendido que se agote el margen del déficit y le ha emplazado a no dejar fuera a 6.000 sanitarios contratados como refuerzos para la covid.



La diputada de Vox Ángela Mulas ha puesto el acento en la baja ejecución de los fondos para la formación para el empleo y en las ayudas a empresas y autónomas y ha sostenido que la situación financiera de la Junta es preocupante, por lo que ha aconsejado al Gobierno ser "más realista y no tan optimista porque en la calle se observa otra cosa"



El portavoz de Ciudadanos, Carlos Hernández, ha subrayado el cambio de modelo de gestión propiciado en esta legislatura con efectos positivos en la ciudadanía y un mayor control de las cuentas y de la transparencia y ha incidido en el ahorro financiero logrado en este ejercicio.



En representación del PP, Pablo Venzal ha reprochado al PSOE que dé lecciones de ejecución cuando en los gobiernos socialistas fueron inferiores a las actuales y, además, ha denunciado que trasladaban algunas operaciones a los entes instrumentales para hacerlo "más opaco" y le ha aclarado que las "transferencias extraordinarias no son del Gobierno central sino de Europa".

