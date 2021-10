Los aeropuertos andaluces miran al 2022 tras el "primer paso" de este verano

Los aeropuertos andaluces miran al 2022 para recuperar gran parte del tráfico perdido durante la pandemia tras un verano que ha marcado un punto de inflexión gracias a la reactivación de la demanda nacional, un "primer paso" hacia la normalidad.



Aunque se mantiene la situación de incertidumbre que dificulta hacer previsiones a largo plazo, los directores de los aeropuertos de Málaga, Sevilla, Jerez, Granada-Jaén y Almería han coincidido este martes en destacar la evolución positiva del tráfico aéreo en los últimos meses.



Durante su participación en el foro Fly Andalucía Summit, que se celebra en Málaga con el respaldo de la Consejería de Turismo, el responsable del aeropuerto de Málaga-Costa del Sol, Pedro Bendala, ha explicado que este verano los tráficos domésticos se han recuperado "en gran medida".



Ello ha supuesto un "primer paso" hacia la recuperación, y una vez que las vacaciones se han extendido en el territorio europeo y se han abierto las fronteras, los aeropuertos afrontan la "vuelta" de sus pasajeros principales.



Bendala ha indicado que la programación de las aerolíneas para este invierno es "bastante buena", y aunque depende de cada aeropuerto, "no dista mucho" de la de 2019.



Si bien "no es lo mismo programar asientos que los asientos se ocupen", puesto que "todavía no están tan llenos" como estuvieron en 2018 o 2019, la oferta "empieza a llegar ahí", ha referido.



Al igual que a finales de este año se recuperará el tráfico aéreo entre España y Norteamérica, con Latinoamérica "volverá de forma regular a principios de 2022", y se espera que los mercados asiáticos vayan "entrando poco a poco" a lo largo del próximo año.



"Esta crisis nos ha enseñado que hacer previsiones a largo plazo es arriesgadísimo, y tenemos que ir siguiendo los mercados día a día", ha manifestado el director del aeropuerto de Málaga , que ha añadido que trabajan con Turismo Andaluz y las administraciones locales para que el verano de 2022 sea "de cierta normalidad".



El director del aeropuerto de Jerez de la Frontera (Cádiz), Iván Rodríguez, ha detallado que de las 25 rutas que tenían en 2019, este año han tenido 19 y de las principales se han recuperado todas, sobre todo con el mercado alemán, con ocho de las diez que había antes de la pandemia.



A principios de verano la ocupación de los vuelos internacionales "todavía era baja", pero en septiembre y octubre se ha recuperado, ha indicado Rodríguez, quien admite que ya piensan en la temporada de verano de 2022 -que empieza en marzo- para "ir avanzando", pues los datos apuntan a una "recuperación casi total" de los asientos y rutas ofertados en 2019.



El aeropuerto de Almería ha tenido este verano conexiones veinte destinos de nueve países además de España, lo que supone casi el 50 por ciento de lo que tenía en 2019, ha explicado su director, Ignacio Tejero, quien ha comentado que venían de "cifras muy negativas" por la pandemia, pero a partir de julio se ha ido "recortando el diferencial" con respecto al "año de referencia, que es 2019".



En el aeropuerto de Granada-Jaén, en los últimos tres meses se ha "recuperado muy bien" el tráfico doméstico, e incluso en verano se han sumado un par de rutas que no tenía históricamente (Ibiza y Menorca), por lo que la "mayor pena" reside en el tráfico internacional, que había repuntado mucho entre 2017 y 2019 y "se vino abajo completamente" por la pandemia.



Su director, Julián Torres, reconoce que está costando más recuperar el tráfico internacional porque es una zona de interior, pero se ha mostrado confiado en que se reactive de cara al verano de 2022 porque el destino es "una gran apuesta".



En el foro también se han abordado otros asuntos como la sostenibilidad que demandan los viajeros, en la que el director del aeropuerto de Sevilla, Sergio Millanes, ha enmarcado la instalación en esa infraestructura de una planta fotovoltaica que va a generar tanto la energía necesaria para el aeródromo como un excedente.

COMENTARIOS