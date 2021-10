“Si el PP no cumple los compromisos ideológicos, habrá consecuencias en esta legislatura”

El portavoz de Vox en el Parlamento de Andalucía, Manuel Gavira, celebrar la rebaja de impuestos cedidos gracias al acuerdo con PP y Ciudadanos, pero advierte de que ahora habrá que hablar de los presupuestos con condiciones sobre la mesa, los firmados para la investidura, de mayor carga ideológica, y que afectan a Canal Sur, la memoria democrática o la administración paralela, que el Gobierno autonómico, denuncia, no desmonta. Al mismo tiempo, insiste en que lo ideal es convocar elecciones por la debilidad de Ciudadanos y las contradicciones del PP con la dirección nacional y por la posibilidad de que la estabilidad del resto de legislatura pase por acuerdos con Juan Espadas.

Macarena Olona ha hablado abiertamente de que Vox entrará en el próximo Gobierno andaluz. ¿Es así?

–Lo que pretendemos es ganar las elecciones y gobernar. Si el número de diputados es lo suficientemente elevado para entrar en el Gobierno, será como ella dice.

¿Sería Ciudadanos obstáculo para entrar en un Gobierno?

–No lo sé. Ciudadanos es un problema ahora porque está en una situación de absoluta descomposición y está llevando al Gobierno a una situación de fragilidad, lo que nos lleva a solicitar lecciones en Andalucía cuanto antes. Para tener un Gobierno estable, fiable, sólido, fuerte, (el presidente, Juanma Moreno) lo que tiene que hacer es darle la palabra a los andaluces.

Ha habido un duro cruce de declaraciones con Juan Marín. ¿Vais a rebajar la tensión?

–La relación con Ciudadanos en el Parlamento no es especialmente mal. Es verdad que el pacto de investidura que hace a Juanma Moreno presidente no es con Ciudadanos, pero los tres acuerdo presupuestarios sí lo son. En junio de 2019 no querían sentarse con nosotros y dijimos que si querían sacar adelante los presupuestos tenían que hacerlo y lo hicieron. Nosotros lo que esperamos es que Ciudadanos, como parte del Gobierno, cumpla lo acordado.

¿Es más fácil entenderse con Ciudadanos o con el PP?

–En algunas cuestiones, igual de fácil; en otras, igual de difícil. Cidudadanos se parece en muchas cuestiones al PSOE. De hecho, apoyó al PSOE de Susana Díaz. El PP en los últimos meses está virando a la izquierda: el señor Casado decía cosas en relación con la derogación de leyes ideológicas que tiene vigentes en Andalucía. Esta es otra pata de la fragilidad, el partido de un socio de Gobierno dice una cosa su dirección nacional y la andaluza, la contraria.

¿Qué le hace pensar que el PP cumpla con Vox en el Gobierno si no cumple ahora con lo pactado?

–La pandemia ha marcado mucho la legislatura. Ahora que estamos saliendo, demandamos al Gobierno que cumpla. Si no cumple, tendrás sus consecuencias en las iniciativas y en los proyectos del Gobierno. Está el presupuesto dentro de dos viernes. En una nueva legislatura, tendremos la experiencia de las mentiras del PP. Por eso tal vez el presidente Moreno Bonilla pretenda alargar la legislatura porque tiene un socio más fácil y mucho más maleable, mucho más cómodo, con Ciudadanos que con Vox.

Pero hay cosas que sí se han cumplido como la rebaja de impuestos.

–Esto no es una iniciativa del Gobierno por mucho que se las arrogue y quiera venderla como suya, es una iniciativa de los tres partidos, PP, Ciudadanos y Vox, que se iba a firmar. Pero a pocos días de las elecciones de la Comunidad de Madrid, Ciudadanos trata de desmarcarse de Vox. Ciudadanos pretendía que esa iniciativa saliera adelante firmándola con PP y nosotros con el PP. Esto es un absurdo, un esperpento porque después, cuando se presentan las dos iniciativas en el registro, se ha unificado y se ha votado el miércoles. Pero es una ley de los tres partidos. Firmamos ese acuerdo porque es bueno para Andalucía. No significa que el día 29, cuando Vox reciba los presupuestos, vaya a prestar su apoyo. Todo lo que sea bajar impuestos, vamos a colaborar, pero nosotros somos más agresivos en este tema porque queremos que se bajen más los impuestos porque hay mucho más margen.

También plantean bonificaciones para los autónomos.

–En la sesión de control al presidente decíamos que en septiembre, en Andalucia, todavía se crea empleo, peroel pasado septiembre el paro ha subido en cinco de las ocho provincias, en Cádiz donde más. El Gobierno andaluz siempre enlaza el paro con los autónomos. Pues acudamos a los autónomos. ¿Qué dicen? Lo primero, que no llegan al salario mínimo interprofesional (SMI). Estamos hablando de personas que están fuera del mercado laboral ya y lo que hacen es emprender. También normalmente dicen que duran lo que dura la tarifa plana. Proponemos entonces que el autónomo andaluz que está pagando la tarifa plana y no llega al SMI no la pague. Esta iniciativa está reflejada en la Afenda España que presentó el presidente de Vox, Santiago Abascal, el domingo en Viva Madrid, ante más de 20.000 personas.

¿El apoyo de Vox a los presupuestos significaría agotar que el Gobierno agotará la legislatura?

–Ni apoyarlos ni dejarlos de apoyar significa el final de la legislatura. El botón de las elecciones lo tiene Juanma Moreno y lo apretará no el día que le venga mejor a los andaluces, sino el día que le venga mejor a él personalmente. Si le interesara el bienestar de Andalucía, tendría que haberle dado ya porque tiene un socio en una situación frágil y su propio partido dice una cosa a nivel nacional y otra en Andalucía.

¿Qué condiciones pondrá a los presupuestos?

–Cumplimiento íntegro de lo acordado.

Pero Vox ha amagado en otras ocasiones con esto pero no ha pegado...

–Tenemos la costumbre de no traicionar al que nos vota. Hemos apoyado al Gobierno por responsabilidad, pero no es solo bajar impuestos, es la memoria democrática, el género, la inmigración, la administración paralela, Canal Sur. Son cosas que hay que hacer y no se hacen.

¿Están preparados si se convocan elecciones?

–He tenido la oportunidad de hablarlo con el responsable del comité de acción política, Jorge Buxadé. La maquinaria programática lleva un tiempo lista.

¿Y el candidato? ¿A Macarena Olona no le disgusta?

–Normalmente cuando Macarena viene a Andalucía siempre se monta este alboroto. Si a mí me dices que Macarena se va a presentar, se me pone una sonrisa. Patricia (Rueda), Rocío de Meer, Reyes (Romero) me ponen una sonrisa. Tenemos muy buenos diputados nacionales en Andalucía capaces de encabezar esa lista. Y cuando hablo del Parlamento, siempre tengo que reconocer que tengo buenos diputados, mis portavoces Rodrigo (Alonso) y Ángela (Mulas), que lo podrían hacer perfectamente. La gente me pregúnta ¿y tú? Digo siempre lo que digo Macarena el otro día, soy un soldaldo y, donde me manden, allí estaré. Ése es el espírutu de Vox, da igual quién encabece el proyecto, lo importante no es el mensajero, sino el mensaje que queremos trasladar a los andaluces.

¿Y si no se convocan elecciones...?

–Si eso pasa porque el PSOE se abstiene o vota a favor del presupuesto, afrontamos (el resto de legislatura) con la misma responsabilidad con la que hemos venido haciéndolo en los últimos meses. Pero con la particularidad de que el andaluz que ha cogido la papaleta del PP va a pensar que su PP trabaja con el PSOE de los fraudes, de los ERE, de la corrupción y del enchufe de la mujer del señor Espadas, colocada en un puesto que debería ocupar cualquier andaluz por méritos y capacidad.

¿Qué argumentos tendréis en agenda?

–No hemos llegado a un acuerdo de investidura y tres presupuestarios para que vayan expurgando los temas que quieran. Hay compromisos ideológicos que no se están cumpliendo como la ley de memoria democrática o la administración paralela. Hay entes instrumentales con más jefes que indios que se están llevando gran parte de los recursos que se podrían destinar a pagar la cuota a los autónomos. Bendodo lo llama política carroñera, pero lo que quieren es tapar los chanchullos entre ellos.

¿Cómo lleváis la implantación territorial?

–Esta mañana (por el viernes) hemos estado en Jerez con el sector bodeguero. Los equipos designados por el comité provincial está trabajando para que las personas que los dirigen sean conocidos. Pero puedo garantizar que hay muchas personas con prestigio que son de Vox que no han dado el paso; cuando lo den van a ser absolutamente imparables.