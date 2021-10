El PSOE reafirma diálogo con presupuestos pero pide que se incorporen propuestas

El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha reafirmado este martes su "voluntad y capacidad para dialogar" sobre el presupuesto andaluz de 2022, aunque ha pedido al Gobierno de la Junta y al PP-A que sea capaz de prescindir de algunas de sus propuestas para incorporar las de los socialistas.



Durante un encuentro informativo organizado por Europa Press en Granada, el también alcalde de Sevilla ha lamentado que, 18 días después de haberle ofrecido al presidente, Juanma Moreno, que estaba dispuesto a dialogar sobre las próximas cuentas para la comunidad siga sin tener "ni un dato" sobre cómo serán estas.



"Vamos a ciegas, pero con la misma voluntad, esta tarde vamos a comprobar si tiene o no contraprestación", ha dicho Espadas, quien ha apostillado que es "imposible" que el próximo presupuesto "le pueda valer" tanto a Vox como al PSOE, salvo que aborde aspectos que reclama la ciudadanía en materias como educación, sanidad o derechos sociales.



"Mal empezamos si esta tarde, además de nosotros, en la puerta está esperando Vox", ha continuado el secretario general de los socialistas andaluces, que ha asegurado que el PSOE-A no a ser "una cortada" y que ha pedido al Ejecutivo regional que aclare si ya tiene un acuerdo con esa formación porque, de ser así, "no entiende el teatrillo".



Entre las propuestas que espera que el Gobierno de la Junta pueda incorporar a los presupuestos, se ha referido a la Atención Primaria y ha considerado "irrenunciable" la presencialidad, con mayor gasto dirigido al personal sanitario, y a la educación, con una mejora de la calidad mediante una bajada de ratios.

