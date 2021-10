Marín ve "posibilidad remota" de abstención del PSOE con Presupuestos

El vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, ha apuntado este lunes sobre la aprobación de los Presupuestos de la Junta de Andalucía para 2022, que aprecia "una posibilidad remota de que el PSOE se puede abstener" para propiciar que salgan adelante, mientras que ha considerado que "creo que no los apoyara Vox" al estimar que a este partido "les interesa muchísimo el adelanto electoral".

Durante su participación en el Foro Turismo, organizado por Europa Press con el patrocinio de Renfe, Port Aventura y Hotusa, Marín, que ha estado arropado con la presencia de la presidenta de Cs, Inés Arrimadas, ha proclamado en el turno de preguntas después de su intervención inicial que "adelanto no va a haber", para expresar seguidamente que "confío en que van a salir" las cuentas de Andalucía para 2022, aunque de igual forma ha esgrimido su "desconfianza porque conozco muy bien al PSOE, a la izquierda andaluza, a la extrema derecha, a la derecha y con esa experiencia sé que es complicado que puedan salir".

Esa posibilidad remota que ha atribuido este lunes al PSOE le ha fundamentado en el hecho de que este partido "tiene ganar tiempo con las encuestas como están, su situación interna", por lo que ha colegido que "no quiere arriesgar" ante la posibilidad de un adelanto electoral.

En el caso de Vox, pese a reconocer que ha sido un apoyo para el Gobierno andaluz, que se ha puesto de manifiesto en la aprobación conjunta con PP y de Cs de la Proposición de Ley de Tributos Cedidos la pasada semana en el Parlamento de Andalucía, Marín ha estimado que en su caso no apoyaran el Presupuesto 2022 por su pretensión de forzar el adelanto electoral, momento en que ha reivindicado que la elaboración de las cuentas sean "los Presupuestos del Gobierno del cambio" y rechazar de esta forma que "no los vamos a hacer condicionados ni por PSOE, ni por Vox, serán los nuestros", un escenario sin falta de apoyo parlamentario que ha resuelto con un "si no, habrá prórroga" de los actuales.

En un momento de su intervención en el Foro Turismo de Europa Press, el vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo ha defendido que la gestión de la recuperación tras la pospandemia "esto es lo importante, no si va a haber elecciones, que no va a haber elecciones" para lamentarse de quienes se dedican a "jugar con un clima preelectoral para crear inestabilidad", así como reivindicar que "va a seguir habiendo diálogo, la estabilidad que necesita nuestra tierra".

"A ANDALUCÍA LE VA BIEN CON ESTE GOBIERNO DEL CAMBIO"

Marín, quien ha sostenido que "a Andalucía le va bien con este Gobierno del cambio" y ha calificado de "estupidez parar porque a Juanma Moreno o a mí nos interese sacar cinco, seis, siete escaños" y remachar que "no habrá elecciones hasta noviembre de 2022", ha recordado que las cuentas de 2022 superarán los 43.000 millones de euros, 3.000 más que los actuales en ejecución, aunque ha advertido que el desarrollo de las cuentas de 2022 serán para "ejecutar en siete, ocho meses" tras blandir los 54 días que el Gobierno permanecerá en funciones.

Marín ha reivindicado que se tratará de un Presupuesto para "garantizar el Estado del Bienestar", momento en que ha recordado que el gasto sanitario actual supone "el 7,37% del PIB de Andalucía", así como que el 5,32% del PIB va a educación, o la suma de 1.700 millones adicionales a políticas sociales, y ha apuntado que en las cuentas de 2022 habrá "más de 1.000 millones de inversión en obra pública".

"LOS PRESUPUESTOS DEL ESTADO VUELVEN A MALTRATAR A ANDALUCÍA"

El vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo ha considerado sobre los Presupuestos Generales del Estado que "vuelven a maltratar " a Andalucía tras lamentarse de que "no persigan la convergencia" y reclamar que "a Andalucía le den lo que Andalucía necesita" supuesto en que ha afirmado que daría "igual si da más a Cataluña".

Marín ha reclamado al Estado que "si va a hacer inversiones pregúnteme", en referencia al Gobierno andaluz y sus proyectos para Andalucía, al expresar su lamento de que "se hagan las obras para el alcalde de su signo político" y pedir que "no vaya a comprar votos".

FONDOS EUROPEOS

Sobre la gestión de los fondos europeos, el vicepresidente andaluz ha afirmado que "nosotros no vamos a gestionar esos recursos, es falso, la cogobernanza no existe", al tiempo que ha reclamado "reformas de armonización fiscal para quitar privilegios y todos seamos iguales en el sostenimiento del Estado del Bienestar".

"No comparto esta forma de hacerlo sin ningún consenso, diálogo, para mantener el sillón de la Moncloa como sea", ha argumentado Marín sobre la cogestión de los fondos europeos por parte de las comunidades autónomas, mientras que ha abundado en sus consideraciones para afirmar que "no se puede hacer país así, si fuera extremeño estaría en la calle todos los días por el maltrato en comunicaciones", por lo que ha hablado de "desconvergencia entre las comunidades autónomas" y ha instado al Gobierno a "no poner siempre los huevos en la misma cesta".