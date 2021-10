El PP ganaría ampliamente y podría gobernar con Cs o Vox, según el barómetro de Centra

El PP-A ganaría las elecciones andaluzas con el 38,3 por ciento de los votos y una ventaja de 15,2 puntos sobre el PSOE-A, que obtendría el 23,1 por ciento de los sufragios, y podría sumar la mayoría absoluta en el Parlamento autonómico con Vox o incluso con Ciudadanos (Cs), su actual socio de gobierno, pese a que la formación naranja perdería dos tercios de sus 21 diputados actuales y caería hasta situarse como quinta fuerza, según se recoge en el apartado sobre estimación de voto del Barómetro Andaluz que este lunes ha publicado el Centro de Estudios Andaluces (Centra), dependiente de la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior.

En concreto, Vox obtendría el 12,8 por ciento de los votos, 4,5 puntos más que Ciudadanos, que se quedaría con el 8,3% de los sufragios, según el mismo barómetro, realizado entre los pasados días 18 y 30 de septiembre a una muestra de 3.600 personas residentes en Andalucía mayores de edad.

Además, el sondeo distingue entre la coalición de Unidas Podemos, que agrupa a Podemos e IU, a la que atribuye un once por ciento de los votos, y Adelante Andalucía, que obtendría el 2,9 por ciento de los votos.

El sondeo refleja que el PP-A y Vox subirían en votos respecto a los comicios de diciembre de 2018, al obtener un 17,6% y un 1,8% más, respectivamente, mientras que el PSOE-A perdería un 4,8% de sufragios respecto a la última cita autonómica, y Cs caería un 10 por ciento.

PROYECCIÓN DE ESCAÑOS

Traducido en escaños, este resultado arrojaría entre 47 y 51 escaños para el PP-A en el Parlamento andaluz, frente a los 26 que tiene en la actualidad, mientras que el PSOE-A obtendría entre 24 y 27 frente a sus actuales 33.

Por su parte, Cs pasaría de tercera a quinta fuerza en la Cámara al quedarse con siete diputados --frente a los 21 logrados en diciembre de 2018--, y se vería superado por Vox, que obtendría entre 13 y 15 escaños gracias al 12,8 por ciento de los votos, cuando en las últimas elecciones autonómicas consiguió doce parlamentarios, y por Unidas Podemos, que lograría entre 12 y 14 escaños.

Por detrás de estas fuerzas se situaría Adelante Andalucía, la coalición ahora liderada por Teresa Rodríguez --y que fue la marca con la que Podemos e IU concurrieron a las autonómicas de 2018, logrando entonces 17 parlamentarios--, que, según este sondeo, se quedaría sin representación en la Cámara o con un diputado a lo sumo.

En virtud de los resultados que arroja la encuesta del Centra sobre estimación de voto, el PP-A podría sumar mayoría absoluta en el Parlamento --que se sitúa en los 55 escaños-- con Vox, partido con el que suscribió un acuerdo de investidura, y con el que podría alcanzar entre 60 y 66 diputados en el extremo superior de la horquilla, pero también la rozaría o la podría lograr únicamente con Cs, con el que los 'populares' sumarían entre 54 y 58 escaños.

Esta es la sexta encuesta consecutiva del Barómetro Andaluz del Centra que sitúa al PP-A como fuerza más votada en las elecciones autonómicas tras las publicadas los meses de julio, octubre y diciembre del pasado año, y los pasados meses de abril y julio de 2021, cuando se publicó el anterior sondeo al de este lunes, que le otorgaba una ventaja de 14,6 puntos sobre el PSOE-A, que, en cambio, en los barómetros de junio y de diciembre de 2019 seguía siendo el partido con mayor estimación de voto.

CONOCIMIENTO Y VALORACIÓN DE LÍDERES POLÍTICOS

El barómetro evalúa también el grado de conocimiento y valoración de los líderes de los principales partidos andaluces, y de esos datos se desprende que el presidente de la Junta de Andalucía y del PP-A, Juanma Moreno, sería el más conocido y valorado, con una nota media de 6,6 puntos.

En valoración media, por detrás de Juanma Moreno se sitúan el vicepresidente de la Junta y coordinador autonómico de Cs en Andalucía, Juan Marín, con una nota media de 5,44; el candidato del PSOE-A a la Junta, Juan Espadas (5,08); la portavoz del reconstituido Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez (4,79); el portavoz parlamentario de Vox en Andalucía, Manuel Gavira (4,57), y la secretaria general de Podemos Andalucía, Martina Velarde (4,13).

En el apartado de conocimiento de los líderes políticos, Juanma Moreno se sitúa en primer lugar con un 95,9%, por delante de Juan Marín (75%), Teresa Rodríguez (69,3%), Juan Espadas (67,6%), Manuel Gavira (16,4%), y Martina Velarde, con un 9,6%.

Igualmente, a la pregunta de cuál de los políticos mencionados querría que fuese el actual presidente de la Junta, el 54,3% de los encuestados responde que Juanma Moreno, mientras que el 7,5% se decanta por Juan Espadas; el 5,8% por Teresa Rodríguez; el 2,7% por Juan Marín; el 2% por Manuel Gavira y el 0,6% por Martina Velarde.

VALORACIÓN DE LA GESTIÓN DEL GOBIERNO DE PP Y CS

Por otro lado, un 63,2% de los encuestados califica de 'muy buena' (12,2%) o 'buena' (51%) la gestión realizada por el Gobierno andaluz de PP-A y Cs en los últimos seis meses, frente al 23,3% que la define como 'mala' (18,9%) o 'muy mala' (4,4%).

Sobre la gestión en concreto del presidente de la Junta, Juanma Moreno, un 67,6 por ciento la considera buena (51%) o muy buena (16,6%), y un 21,6 por ciento la ve mala o muy mala, mientras que un 7,1 por ciento la considera regular.

Preguntados sobre si creen que el actual candidato del PSOE-A a la Presidencia de la Junta, Juan Espadas, lo haría mejor que Moreno si fuera jefe del Ejecutivo, un 8,2 por ciento de los andaluces considera que sí frente a un 56,3 por ciento que dice que no, mientras que un 35,5 por ciento no sabe o no contesta o dice no conocerlo.