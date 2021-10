El Presupuesto para 2022 en Andalucía será de 43.800 millones

La Junta elabora un Presupuesto para 2022 que asciende a los 43.800 millones de euros, la cifra más elevada de la historia de Andalucía y de todas las comunidades autónomas de España. Se trata de unas cuentas “expansivas” y que “reforzarán” la sanidad, la educación y los servicios sociales. De hecho, la dotación presupuestaria para la sanidad contará con “mil millones de euros más” respecto al Presupuesto de 2021, que era un 7% del PIB andaluz, con 11.772 millones de euros.

Durante la sesión de control al presidente de la Junta, Juanma Moreno ha manifestado que las nuevas cuentas recogerán “un crecimiento del gasto no financiero superior al 9% respecto al Presupuesto de 2021”.

Sin embargo, el Gobierno de PP y Ciudadanos necesitará conseguir los apoyos de al menos una tercera fuerza parlamentaria para que los Presupuestos de 2022 sean una realidad.

El PSOE ha dicho que se quiere sentar con el Gobierno andaluz para trabajar juntos en unas cuentas fundamentales para la recuperación económica tras el paso de la pandemia del coronavirus.

Pero PP y Ciudadanos siempre han contado con Vox para firmar los presupuestos durante esta legislatura. Vox ha insistido en que no se sentará a negociar las cuentas y ha pedido el adelanto de las elecciones.

Por ello, precisamente en la sesión de control celebrada este miércoles en el Parlamento, Moreno se ha dirigido a Vox para decirle que tiene dos caminos: “ser útil al cambio en Andalucía o deslizarse hacia el electoralismo que en nada es útil para Andalucía”.

Mientras tanto, desde la Junta han contrapuesto el “esfuerzo financiero” que hace para que Andalucía cuente con sus presupuestos más elevados de su historia con la “poca ayuda” del Gobierno de España, que ha hecho unos Presupuestos Generales del Estado “que son un fracaso y un menoscabo” para los intereses de los andaluces.

Por otro lado, el presidente andaluz ha comentado en el Parlamento andaluz que su Ejecutivo convocará para 2022 más de 4.000 plazas de maestros, profesores de música y artes escénicas. Además, ha anunciado la aprobación de la primera Estrategia de Conciliación familiar en el primer semestre de 2022 con el argumento de que “la familia tiene un papel capital en la agenda política del Gobierno”.

Los 20.000 sanitarios extra no irán a la calle a finales de mes

A los 20.000 profesionales sanitarios contratados por el coronavirus se les acaba el contrato el 31 de octubre y el presidente de la Junta ha asegurado que “no irán a la calle”. Es su compromiso ante la pregunta de la portavoz del PSOE en el Parlamento andaluz, Ángeles Férriz, quien preguntó hasta en dos ocasiones a Juanma Moreno qué iba a hacer con estos profesionales a final de mes.

“Tiene dinero de sobra para contratarlos; si estos profesionales se van será muy difícil recuperarlos”, le había advertido Férriz, quien ha solicitado al Gobierno andaluz que retire el Plan Estratégico de Atención Primaria, que convoque la Mesa Sectorial de Salud, que refuerce las plantillas sanitarias y se planté la equiparación salarial de los profesionales sanitarios.

Según la dirigente socialista, el Gobierno de Juanma Moreno es “el único responsable de haber generado una brecha sanitaria en Andalucía entre quienes pueden pagarse la sanidad privada y los que no”.

Por su parte, el presidente andaluz ha reprochado a la portavoz socialista que exija que el actual Gobierno “solvente” lo que los ejecutivos anteriores no supieron “prever” en 37 años, y ha apostillado: “Le ha costado a su grupo reconocer que no le pagaban lo suficiente a los sanitarios y que no estaban haciendo las cosas bien”.