Los expertos aventuran la curación de diabetes tipo 2 con combinación de fármacos

La combinación de fármacos que podrían lograr la curación definitiva de la diabetes mellitus tipo 2 (DM2) es uno de los principales asuntos que se están estudiando en el 62 Congreso de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN), que se celebra en Sevilla, donde se ha puesto de manifiesto que podría haber tratamientos para prevenir la tipo 1 en algunas personas.



En un comunicado, la SEEN ha destacado la importancia de estos avances, precisamente cuando se cumplen cien años del descubrimiento de la insulina, y los expertos ya apuntan "la posibilidad de que innovadores fármacos híbridos consigan la curación definitiva” de la mellitus.



El doctor Manuel Gargallo, coordinador del Área de Trabajo de Diabetes de la SEEN, ha destacado los principales avances en el abordaje de esta enfermedad, para señalar que, por un lado, el desarrollo de fármacos podría prevenir o retrasar el desarrollo de la diabetes tipo 1 en personas susceptibles, y, “por otra parte, han aparecido sistemas de infusión dotados de inteligencia artificial que consiguen un control casi perfecto sin necesidad de ajustes externos permanentes”.



En cuanto a la DM2, este especialista se ha referido al desarrollo de “fármacos híbridos que combinan tanto el control glucémico como el de peso, junto con beneficios cardiovasculares relevantes, que pueden llevar a una auténtica curación de la enfermedad”.



También ha destacado que la tecnología, además de formar parte de estos sistemas de infusión, ha revolucionado el aspecto de la motorización y el control de la enfermedad.



“Estas funciones nos han permitido conocer de forma instantánea y continua a la largo de 24 horas los niveles de glucosa. De esta forma, se ha iluminado totalmente la situación exacta de cada paciente cada día en cada momento, de forma que los ajustes terapéuticos sean absolutamente precisos”, ha dicho.



Ha recordado que el descubrimiento de la insulina supuso disponer, por primera vez, de un fármaco para tratar a las personas con diabetes y que los primeros antidiabéticos orales surgieron en los años 40.

