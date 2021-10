Adelante ofrece reintegrar a Unidas Podemos los 19.000 euros que reclama el Parlamento

Adelante Andalucía ha mostrado este jueves su disposición a reintegrar a Unidas Podemos los más de 19.000 euros que le reclama la Intervención del Parlamento autonómico por el uso indebido de fondos públicos del grupo que destinó a pagar el alquiler viviendas de sus diputados.



La reacción se produce tras conocerse un informe de la Intervención el Parlamento que señala que Unidas Podemos, antes Adelante Andalucía, hizo un uso indebido de una parte de esos fondos públicos que recibió este grupo, unos 19.000 euros, y que destinó a pagar el alquiler de viviendas de sus diputados, cuando cobran dietas para cubrir esos gastos.



Fuentes de la formación que lidera Teresa Rodríguez han expresado a Efe su disposición a reparar "inmediatamente" la situación y a reintegrar dicha cantidad a Unidas Podemos.



La formación andalucista sostiene que se trata de una cuestión "meramente contable", por lo que tomarán distintas medidas para aclarar la situación, entre ellas una reunión a la Intervención del Parlamento para solicitarle el acceso al documento "filtrado" y explicar todas las cuestiones que en él se contengan.



También pedirán una reunión a la dirección del grupo Unidas Podemos, ya que el dinero se le requiere a la actual dirección de dicho grupo y sostienen que es la gerencia del grupo en aquel momento y ahora la "responsable última" de la gestión de los fondos y no los diputados no adscritos.



Igualmente, Adelante pondrá en marcha una auditoría interna para depurar los "errores" de gestión administrativa que se hayan podido cometer para evitarlos en el futuro y se muestran dispuestos a reintegrar el dinero con sus dietas actuales, como han hecho en otras numerosas ocasiones en los últimos años.



El uso indebido de esos fondos se produjo cuanto estaba al frente del grupo de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, expulsada después junto con otros diez parlamentarios afines y ahora diputados no adscritos.



Unidas Podemos ha hecho un escrito de alegaciones donde se indica que fueron los hoy diputados no adscritos, afines a Teresa Rodríguez, los que incurrieron en uso indebido de los fondos.



El Parlamento reclama a Unidas Podemos el reintegro del dinero que se usó de manera indebida en 2020, ya que es este grupo el recibe la totalidad de la subvención, que asciende a casi 1,7 millones anuales, la misma cantidad que percibía el grupo de Adelante antes de dividirse..



Fuentes de Unidas Podemos han informado a Efe de que tiene la intención de reintegrar los 19.000 euros al Parlamento, para lo que cuenta de plazo lo que queda de legislatura.



No obstante, este grupo (IU y Podemos) trasladará a los órganos de ambos partidos si finalmente reclama a Teresa Rodríguez y al resto de diputados afines los 19.000 euros.



Los gastos que el grupo pagó con la subvención son los correspondientes al alquiler de dos pisos en Sevilla de julio a diciembre de 2020 por valor de 16.185,12 euros; más los suministros de gas y electricidad, por un total de 1.609,09 euros y la limpieza de la vivienda, por un importe de 2.032,80 euros.

COMENTARIOS