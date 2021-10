Moreno ve "decepcionantes con Andalucía" los PGE y que favorecen a otras CCAA

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, considera que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) son "decepcionantes con Andalucía" porque están hechos "a la medida de los intereses parlamentarios" del presidente, Pedro Sánchez, y cree que se beneficia a unas comunidades sobre otras.



Moreno ha dicho a los periodistas en el Parlamento que "una vez más" no se ha "tenido en cuenta" a Andalucía y ha indicado que buscan que Sánchez pueda "mantenerse en el poder en el Gobierno".



Ha destacado que en la memoria se dice ya que habrá más de 15.000 millones menos para las comunidades, por lo que no puede "aplaudir unos presupuestos donde dice que vamos a tener menos recursos".



Además, ha añadido que no se incluyen los "grandes proyectos de inversión que necesita Andalucía" en materia ferroviaria o de puertos y aeropuertos, entre otros.



"Por lo poquito que hemos visto creo que se está favoreciendo a algunas comunidades sobre otras y creo que nunca es bueno", ha añadido el jefe del Ejecutivo andaluz.



Por otra parte, sobre las declaraciones del líder del PP, Pablo Casado, sobre la supuesta quiebra del país, Moreno ha señalado que "España estará en quiebra si sigue gastando más de lo que ingresa" y lo ha comparado con una casa y con la economía familiar.



"Si no hay equilibrio contable tendremos un grave problema", ha manifestado.

COMENTARIOS