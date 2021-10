Juanma Moreno y Feijóo se reunirán la próxima semana en Sevilla por la financiación

Los presidentes de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ambos del PP, se reunirán la próxima semana en Sevilla para abordar la reforma del sistema de financiación autonómica y otros asuntos.



El portavoz del Ejecutivo, Elías Bendodo, ha informado en rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno de que ambos presidentes mantendrán el que será el tercer encuentro sobre este asunto de Moreno, después de las reuniones con el presidente valenciano, Ximo Puig (PSOE), y el murciano, Fernando López Miras (PP).



La reunión todavía no tiene un día marcado, pero será la próxima semana en el Palacio de San Telmo de Sevilla, sede de la Presidencia de la Junta de Andalucía, al igual que en las otras dos ocasiones.



Feijóo también ha anunciado este miércoles que el 2 de noviembre se reunirán en la capital gallega los presidentes de Galicia, Asturias, Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha, La Rioja, Cantabria y Extremadura para abordar el nuevo modelo.



Bendodo ha dicho que le parece bien que los presidentes autonómicos se reúnan "unos con otros", ya que entiende que el debate es "la antesala de los cambios".



Por otra parte, sobre la descentralización que plantea al Gobierno estatal, Bendodo ha explicado que no se oponen "por supuesto" pero cree que es algo que debe estar "basado en el diálogo" y no "en la mala fe" y en "la guerra" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, contra la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.



El portavoz del Gobierno andaluz también ha puesto en duda cuánto supondrá "la factura" con los independentistas y separatistas por el apoyo a los presupuestos generales del Estado y ha advertido de que no se puede tratar "a unas comunidades por encima de otras".



Bendodo ha expuesto que Andalucía también pide obras en los corredores ferroviarios, en el AVE a Almería o Huelva y en la conexión del puerto de Motril, por ejemplo.

