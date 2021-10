Gavira: Macarena Olona es "un cañón" como candidata a la Junta

El portavoz de Vox en el Parlamento de Andalucía, Manuel Gavira, ha afirmado este miércoles que desconoce si se ha producido la designación de la portavoz adjunta de Vox en el Congreso, Macarena Olona, como candidata a la Junta, aunque ha señalado que personalmente le parece "un cañón" para ese puesto.



"No conozco si la designación o el nombramiento se ha producido, pero si me preguntan, Macarena me parece un cañón como candidata, la verdad", ha dicho al ser interpelado sobre las declaraciones de la diputada por Granada, quien ayer admitió que para ella sería "un privilegio, como para cualquier persona, poder encabezar la candidatura" de Vox en Andalucía.



"Cada vez que Macarena baja a Sevilla genera este tipo de debates", ha señalado Gavira, a la vez que ha confesado que le complació escucharle decir que ella es "soldado" y estará "donde demande el honor, la responsabilidad, el amor por Andalucía y por España".



En la misma línea, el portavoz parlamentario de Vox Andalucía ha subrayado: "nosotros somos soldados y estamos a disposición del partido para cuando se tome la decisión y aceptemos la orden".



Ha agregado, en este sentido, que Macarena Olona es una "magnífica candidata, pero también tenemos otros buenos diputados andaluces en el Congreso".



"No conozco si la designación o el nombramiento se ha producido, pero si me preguntan, Macarena me parece un cañón como candidata, la verdad", ha zanjado.

COMENTARIOS