La Junta dice que la quinta ola "está controlada"

El consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior, Elías Bendodo, ha asegurado que la quinta ola del COVID-19 "está controlada" en Andalucía, pero ha vuelto a pedir responsabilidad y a hacer un llamamiento a la vacunación a los casi 600.000 andaluces mayores de 12 años que aún no lo han hecho, al señalar que "el no vacunarse no es un decisión personal por el simple hecho de que afecta a las personas que te rodean".

Bendodo, que ha asistido este lunes a la inauguración de un quirófano inteligente en el Hospital Regional de Málaga, ha destacado que la incidencia acumulada en Andalucía se ha reducido hasta 32, "nada que ver con los 1.000 casos de finales de la primavera"; y hay unos 200 andaluces ingresados en los hospitales, "muy lejos de los 5.000 que llegamos a tener hace unos meses".

"Por tanto la progresión es positiva desde el punto de vista de que podemos decir que la quinta ola está bajo control en Andalucía sin duda", ha aseverado el consejero, pero ha insistido en pedir "responsabilidad", recordando que en mayo "se hablaba casi de vuelta a la normalidad en verano y surgió la variante Delta que dio al traste a todo el mundo esa vuelta".

Bendodo ha señalado que "ahora parece que vamos muy bien" y ha reiterado que "la vacuna es la mejor herramienta" y "va funcionando", ya que, ha apuntado, "los últimos 15 días que se han abierto progresivamente aforos y horarios, teníamos cierto temor a que se produjera un repunte de contagios, pero no se ha producido de momento".

Ha precisado que el 92 por ciento de los mayores de 12 años en Andalucía tiene una dosis de la vacuna y el 90 por ciento de la población diana de más de 12 años ya está inmunizada, además de que se está inoculando la tercera dosis en determinados sectores como a los mayores en las residencias y a inmunodeprimidos.

Pero el consejero ha asegurado que les preocupa ese "porcentaje importante de andaluces", en concreto 595.954 personas de más de 12 años, que no se ha vacunado, por lo que ha vuelto a hacer un llamamiento "a todos para que entiendan que el no vacunarse no es una decisión personal por el simple hecho que afecta a las personas que te rodean".

"Porque puedes sentirte joven y no vacunarte, pero tu madre, tu padre o tus abuelos no lo son y puedes contagiarles y puede producirse un fallecimiento", ha expresado Bendodo, quien ha afirmado que desde el Gobierno andaluz se han realizado "todo tipo de esfuerzos" para la vacunación, bajando de 780.000 andaluces sin vacunar hace tres semanas a la cifra actual.

Respecto a las causas, ha asegurado que "hay de todo, gente que se le habrá olvidado, gente que no ha querido", aunque ha apuntado que "la negación de la vacuna es mínima", representando el 1,4 por ciento. En el caso del Hospital Regional de Málaga, la mayoría de las personas ingresadas por COVID no están vacunadas.