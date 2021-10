Moreno anuncia un máximo del 45% en Sucesiones para hermanos, tíos y sobrinos

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha anunciado que el año que viene la región tendrá "el mejor régimen entre todas las comunidades" en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones que afecte a hermanos, tíos y sobrinos, ya que pagarán un máximo del 45 por ciento.



La ley de tributos cedidos que se aprobará la próxima semana en el Parlamento con el apoyo de PP, Cs y Vox recogerá esta novedad, por lo que se amplían las bonificaciones actuales del 99 por ciento para padres, hijos, cónyuges y abuelos.



Moreno, que ha anunciado esta medida en un foro económico organizado en Sevilla, ha informado de la cifra concreta posteriormente en Twitter.



Ha criticado que el PSOE-A quiera que se devuelva la gestión de ese tributo al Estado y ha cuestionado si ese partido no era el de los "autonomistas", el partido "de la tierra".



El presidente ha puesto en duda si la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, quiere gestionar ese impuesto para revertir la bonificación del 99 por ciento que hizo Andalucía y ha garantizado que "por ahí no" pasará mientras él sea presidente.



Ha defendido las rebajas fiscales dentro de su política económica, ya que ha expuesto que durante la legislatura se ha conseguido aumentar en 119.000 los contribuyentes y se han recaudado 600 millones "extra", asegurando que cuando hay más actividad económica "siempre se recauda más".



Moreno se ha preguntado si ese aumento de contribuyentes no se debe a algunos que antes estaban censados en Madrid porque tenían mejor fiscalidad y ha asegurado que van a seguir buscando una fiscalidad "más amable".



Las bajadas no sólo serán en el IRPF, ha dicho el presidente, quien ha rechazado "la cantinela" de que se bajan los impuestos sólo para ricos, ya que se está hablando "de las clases medias, de las clases trabajadoras, de la Andalucía real".

COMENTARIOS