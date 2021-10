Moreno defiende que los toros son cultura y deben estar en el nuevo bono

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha defendido este jueves que "por supuesto los toros es cultura, por lo tanto debería estar incorporado" en el nuevo bono cultural anunciado por el Gobierno central.



Moreno, que inaugura este jueves la exposición 'Cara a cara. Picasso y los maestros antiguos' en el Museo de Bellas Artes de Sevilla, ha lamentado el "ruido de fondo tan complejo" en el que "el ministro un día dice una cosa y otro día otra".



El jefe del Ejecutivo andaluz se ha pronunciado así en declaraciones a los periodistas después de que el Ministerio de Cultura haya confirmado que los toros "no estarán incluidos" en el catálogo del bono cultural para jóvenes anunciado ayer por el Gobierno.



Además, Moreno ha calificado como "un error" la ley de Vivienda del Gobierno central y ha dicho que ve al Ejecutivo de Pedro Sánchez "tejiendo una gran cortina de humo" con sus últimos anuncios para no hablar "de los problemas reales" como la subida de la electricidad.



Ha explicado que no entienden por qué lanzan iniciativas en este asunto, competencia de las comunidades autónomas, sin haberlo hablado con los gobiernos regionales.



Ha opinado que "estas cosas no se pueden hacer así" y ha añadido que el problema de la vivienda no se puede solucionar "desde el intervencionismo ni desde la imposición".

