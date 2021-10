Bravo apuesta por cambiar la filosofía de entrada a la función pública

El consejero de Hacienda, Juan Bravo, ha abogado este jueves por cambiar la filosofía de entrada a la administración para conseguir que los funcionarios pasen de ser considerados una "categoría social" a que sean "servidores de los civiles", como ocurre en Estados Unidos.



En unas jornadas sobre "Fiscalidad para la recuperación y el empleo", organizadas por la Universidad Loyola Andalucía, Bravo ha trasladado a los estudiantes que la mitad de los empleados públicos de la Junta se jubilan en unos años y, por eso, hay que aprovechar para hacer cambios en la entrada a la función pública.



Bravo ha puesto en valor a los funcionarios porque "trabajan por y para los demás", pero ha defendido la necesidad de actualizar la figura del funcionario a este siglo con cambios orientados en la entrada a la función pública y en la forma de trabajar.



En esta línea, el consejero ha confesado que no tiene despacho y que comparte con el resto de funcionarios una mesa y las salas de reuniones y, de esa forma, se traslada una imagen más natural y cercana de su trabajo.



Este nuevo enfoque de la función pública lo ha asociado también con la simplificación administrativa y se ha referido a los cambios que ha introducido en la administración desde que el PP llegó al gobierno andaluz hace tres años, aunque ha precisado que se han encontrado "resistencias" y considera que serían necesarias dos legislaturas para propiciar un cambio efectivo.



No obstante, ha señalado que ya se están notando efectos positivos en cuanto a simplificación administrativa y en estabilidad presupuestaria, aunque ha abogado por acelerar los cambios en el ámbito administrativo para dar respuesta al ritmo que va actualmente el mundo.



"La simplificación es una obsesión", ha afirmado el consejero, quien ha apuntado que en España se legislaron en 2019 un total de 800.000 folios y en Alemania 5.000, ante lo que se ha preguntado "cuánto cuesta y cuánto se pierde en competitividad".



En este proceso de simplificación administrativa ha destacado la figura del director de proyectos, que ha puesto en marcha la Junta para centralizar los trámites que requieren los proyectos de inversión con el fin de agilizar su tramitación.



Los funcionarios que hacen las funciones de director de proyectos hablan varios idiomas y conocen a fondo la administración y, además, trabajan en un espacio diáfano en el que no hay despachos ni sillones, ha explicado el titular de Hacienda.



Esto forma parte de ese "cambio de mentalidad", ha incidido Juan Bravo ante los estudiantes, a los que también les ha animado a tener un espíritu emprendedor.



"La mayor empresa en Andalucía es la Junta, con 300.000 trabajadores y 41.000 millones de presupuesto y el CEO o director gerente es el presidente que gana 65.000 euros al año. ¿Os parece normal? Eso es demagogia", ha sostenido Juan Bravo.

