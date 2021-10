La Junta de Andalucía rechaza el “intervencionismo” en los alquileres

El Gobierno de PP y Ciudadanos en Andalucía rechaza la futura ley de Vivienda impulsada por Pedro Sánchez por ser “claramente intervencionista” a la hora de limitar el precio de los alquileres en zonas tensionadas. Andalucía, junto a otras comunidades gobernadas por el PP, se opone a esta ley y los populares anuncian que presentarán un recurso de inconstitucionalidad.

La base del ‘no’ a la ley de Vivienda es que el PP es “liberal”, según el presidente andaluz, Juanma Moreno, quien argumenta que el problema es que “hay poca oferta” para tanta demanda.

La futura Ley de Vivienda, un acuerdo alcanzado por el PSOE y Podemos, crea un bono de 250 euros mensuales para facilitar que los jóvenes puedan independizarse. Tampoco desde la Junta ven posible esa solución porque “ya esa fórmula se ha hecho en países de la Unión Europea y no ha servido”. El PP considera que al crear el bono de 250 euros se puede encarecer aún más el precio del alquiler de viviendas.

Según ha manifestado la consejera de Fomento, Marifrán Carazo, la solución se encuentra en la promoción de nuevas viviendas de alquiler protegida a precio asequible con la participación de los ayuntamientos y de los promotores privados.

El vicepresidente de la Junta y líder de Ciudadanos Andalucía, Juan Marín, ha sido muy contundente y directamente ha dicho que “hará lo que esté nuestra mano” para evitar que se aplique la ley de vivienda en Andalucía. Marín ha apuntado que “ya existen precedentes” de esta ley en Andalucía cuando la exconsejera de vivienda, Elena Cortés (IU), hizo “un modelo similar” y que el Tribunal Constitucional “ya tumbó”. “Hay una invasión de una serie de derechos, como es la propiedad privada”, ha señalado.

Sin embargo, desde el Gobierno de España piden a todas las fuerzas políticas que “se lean” la futura ley de Vivienda para sumarse a un pacto de Estado. “No se puede decir que no a un proyecto de ley que no se ha podido leer ni ha sido debatido en las Cortes. No se puede cerrar la puerta a todo tipo de acuerdo para un problema de la sociedad”, ha dicho el presidente, Pedro Sánchez.

El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, ha dicho que no entiende la negativa del Gobierno andaluz a que los jóvenes accedan a una vivienda.

El PP andaluz tilda de “limosna” la ayuda de 250 euros a jóvenes

PP, Ciudadanos y Vox han arremetido contra la futura ley de Vivienda, mientras que el PSOE y Unidas Podemos coinciden en destacar la “valentía” del Gobierno de España.

Esta ley contempla un bono de 250 euros mensuales para ayudar a los jóvenes para que se independicen. “Una limosnilla” visto por el portavoz del PP en el Parlamento andaluz, José Antonio Nieto, quien ha reclamado al Gobierno de España que “dé con las condiciones para que los jóvenes puedan encontrar un trabajo digno”.

Desde Ciudadanos, su portavoz, Teresa Pardo, ha indicado que aboga por un plan de alquiler asequible. Y desde Vox, su portavoz, Manuel Gavira, ha asegurado que la ley de Vivienda “a a frenar la construcción de pisos”.

Sin embargo, PSOE y Unidas Podemos han valorado positivamente esta norma. La portavoz adjunta del PSOE en el Parlamento, María Márquez, ha reflejado la “indignación” de muchos jóvenes a la hora de encontrar una vivienda en Andalucía debido a “los altos precios del alquiler”.

Por su parte, la portavoz de Unidas Podemos, Inmaculada Nieto, ha lamentado que PP y Ciudadanos utilicen el Gobierno andaluz “de ariete contra el Gobierno de España”, en vez de “aplicarse activamente en las enmiendas para que el texto de la ley resultara más cercano a sus exigencias” en cuanto al mercado inmobiliario.