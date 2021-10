Andalucía reduce la tasa a 38,3 en un día con 10 fallecidos y 264 positivos

Andalucía mantiene la tendencia a la baja de las cifras de coronavirus y registra este miércoles una tasa de incidencia de 38,37, lo que supone dos puntos menos que el martes, después de sumar 264 nuevos positivos y diez fallecidos.



El consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, ha presentado estas cifras durante una comparecencia en Granada en la que ha destacado que estos datos positivos se enmarcan en la proyección de una tendencia a siete días también descendente que demostraría que no se trata de un pico.



Aguirre ha apuntado que las hospitalizaciones por covid han caído hasta los 259 pacientes, 28 menos que este martes, y también han bajado las camas UCI ocupadas hasta las 77, la cifra más baja desde el mes de abril de 2020.



La incidencia de la enfermedad en Andalucía mantiene la tendencia descendente y se ha situado en 38,3 casos por 100.000 habitantes en 14 días, más de dos puntos por debajo de la registrada la jornada anterior.



Según los datos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), la mayor incidencia está en la provincia de Almería, con 81,7, y la menor en la provincia de Córdoba, con 17.



El número total de contagiados desde el inicio de la pandemia asciende a 808.838 personas y 11.238 muertos, según los datos del IECA.



Aguirre ha recalcado que se trata de cifras esperanzadoras aunque ha vuelto a pedir a la sociedad prudencia.



"Hemos vencido a la quinta ola pero no a la pandemia", ha resumido el consejero de Salud, que ha añadido que el 99,1 % de las residencias de mayores está libre de covid.



En cuanto a las vacunas, ya ha recibido la pauta completa de la vacuna contra la covid-19 el 89,8 % de la población diana aunque sigue habiendo 606.000 andaluces "muy reticentes" que no han recibido ninguna de dosis.

