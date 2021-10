Marín apuesta por reforzar la lucha contra la clandestinidad y el fraude en el turismo

El vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Juan Marín, ha apostado este miércoles por reforzar la inspección en el sector turístico para luchar contra la clandestinidad y el fraude en esta actividad porque "daña la imagen y la calidad de los servicios que se prestan a los turistas".



En la inauguración de las jornadas "Andalucía hacia el futuro", en la que también ha participado el secretario de Estado de Turismo, Fernando Valdés, el consejero de Turismo ha resaltado la apuesta de la Junta por luchar contra el fraude en el sector y, en este sentido, ha apuntado los convenios firmados con los ayuntamientos de Málaga y Cádiz para combatir la clandestinidad en esta industria, que perjudica también a los empresarios que cumplen, ha matizado.



Ambos responsables han coincidido en poner en valor el turismo como motor económico y de empleo y en la necesidad de avanzar en su transformación digital y hacerlo más sostenible, al tiempo que han vaticinado que la recuperación total se notará en el año 2022, aunque han reconocido que ya en 2021 se aprecia una mejora notable en sus resultados respecto al año anterior.



En este sentido, el secretario de Estado ha señalado que la recuperación del turismo internacional será lenta, pero ha destacado las fortalezas de esta industria, que a pesar haber sufrido fuertes pérdidas por la pandemia, no ha perdido sus capacidades industriales y las ayudas, prestaciones y créditos desplegados por todas las administraciones le han ayudado a amortiguar el golpe.



A este respecto, el consejero de Turismo ha asegurado que "sin el turismo no nos hubiéramos recuperado de la forma en la que lo hemos hecho" y ha defendido las ayudas a este sector, aunque ha reconocido que son insuficientes para atender las pérdidas que han sufrido durante quince meses en los que muchos hoteles han estado cerrados por la pandemia del coronavirus.



De hecho, ha puntualizado que los tiempos de recuperación del sector son diferentes a los del turismo, que ya ha empezado y que permitirá a Andalucía acabar este año con unos 21 millones de viajeros.



Juan Marín se ha referido al reciente plan de turismo sostenible aprobado por el gobierno andaluz, dotado con 717 millones para seis años, a los 290 millones que le corresponde a Andalucía de los fondos europeos Next Generation para turismo en 2021, si bien ha advertido de que el ochenta por ciento de los proyectos se quedan fuera, porque los 72 presentados por corporaciones municipales y supramunicipales suman más de 500 millones.



Ha dejado claro el protagonismo de los empresarios para desarrollar estos planes, ya que son los ayuntamiento los que optan a los fondos y los reciben pero estas corporaciones tienen que sacar los proyectos a licitación pública a las que puedan concurrir las empresas.



En la misma línea, el secretario de Estado ha resaltado el compromiso de todas las administraciones por ayudar al sector turístico y ha cifrado en 52 millones las ayudas en las distintas modalidades movilizadas por el Estado español.



Valdés ha defendido que España debe aspirar a ser líder en turismo sostenible, ya que la "sostenibilidad es una pata inequívoca a la competitividad turística", y ha recordado que se dispondrá de unos 3.400 millones de los fondos Next Generation para avanzar en la transformación de esta industria, que representa el once por ciento del PIB nacional y el catorce por ciento del PIB andaluz, y ha compartido que esos fondos tienen que llegar al empresariado.



En este proceso de transformación se ha referido a los 130 millones que invertirá su departamento en poner en marcha una plataforma digital en destino, algo "inédito" y se hará de la mano de actores del sector como tecnológicos y desarrolladores de soluciones, ha explicado Fernando Valdés.

