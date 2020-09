El Cuponazo vuelca su fortuna de nueve millones en el Paseo Marítimo de Almería

El sorteo del Cuponazo de la ONCE de este viernes ha volcado toda su fortuna en Almería, donde José Manuel Hernández, vendedor desde hace cinco años, ha repartido más de nueve millones de euros en el Paseo Marítimo de la ciudad.

Según concreta la ONCE en una nota de prensa, Hernández vendió dos cupones premiados con 25.000 euros cada uno y el de la serie agraciada con los nueve millones de euros que ofrece el Cuponazo, los tres cupones entregados a través del terminal punto de venta, por el que el cliente elige el número que juega.

"Alguna vez se sueña, pero no me imaginaba que fuera a darlo la verdad. Estoy llorando de la emoción por saber que he hecho feliz a alguien en la situación tan lamentable en la que estamos. Seguro que he ayudado a sacarle de un apuro muy gordo", relataba por la noche el cuponero nada más saber que había dado el premio, "con las piernas temblando por la emoción".

Hernández reconoce que la venta en plena segunda ola de la pandemia está resultando complicada, ya que "es un momento muy difícil para todos", pero considera que "si ponemos un poquito de nuestra parte y el Gobierno hace su labor, puede que salgamos de esta, hay que ser positivo".

El sorteo del Cuponazo ha repartido otros 100.000 euros en Jerez de la Frontera (Cádiz) y otros 25.000 euros en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) y ha llevado el resto de premios a Canarias y Castilla-La Mancha.

El Cuponazo de la ONCE ofrece todos los viernes, por tres euros, un premio a las cinco cifras más serie de nueve millones de euros, y seis segundos premios de 100.000 euros a otras tantas extracciones, también con serie. Si se opta por el Cuponazo XXL, por cinco euros, el premio sube a 15 millones y 200.000 euros, respectivamente. Además, se pueden ganar 134 premios de 25.000 euros a las cinco cifras del primer premio, que crecen hasta 40.000 euros al cupón en la opción XXL. El sorteo ofrece otros 800.000 premios menores más a las cuatro, tres o dos últimas cifras de las seis extracciones de segunda categoría.