Antonio del Castillo, "extrañado" por declaraciones de Ortiz sobre PP

El padre de Marta del Castillo, Antonio del Castillo, se ha mostrado "extrañado" este martes ante las declaraciones de Ruth Ortiz, la madre de Ruth y José, sobre la politizacación que a su juicio quiere hacer el PP de las víctimas.

Esto siempre ha sido así y siempre han contado con un sitio más apartado en actos de este tipo

En concreto, la madre de los niños asesinados por José Bretón ha recordado que la multitudinaria concentración de este domingo en Huelva en recuerdo de todas las víctimas de muertes violentas y para pedir la no derogación de la prisión permanente revisable "no era un acto para que políticos del PP se aprovecharan de nuestras víctimas".

Ante estas palabras, Del Castillo ha asegurado que la presidenta de la Junta de Andalucía y secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, también había sido invitada a la concentración, por lo que no entiende que se hagan distinciones: "lo mismo que se invita a Susana, se invita a los demás". A la concentración, acudieron, entre otros, la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, o el presidente del PP andaluz, Juanma Moreno.

En este sentido, Del Castillo ha añadido que el hecho de que dirigentes del PP estuvieran en la plaza de las Monjas es "algo que se sabía". De hecho, ha apuntado que el organizador del acto, Juan José Cortés, el padre de Mari Luz Cortés, "ha estado en todo momento en contacto con ellos y les ha ido informando de dónde nos íbamos a ver todos antes y cómo iba a transcurrir la concentración". "La propia Ruth Ortiz estuvo saludando a los 'populares' en un bar donde estábamos minutos antes de empezar el acto", ha incidido.

Es por ello que a Antonio del Castillo le extraña que diga que "hasta hace un rato" no ha visto la foto de políticos del PP delante de la pancarta, donde, entre otros, estaban las fotos de sus hijos. "De mis hijos no se aprovecha nadie, a mis hijos no los utiliza nadie para politizar nada; el que quiera o la que quiera que lo haga con sus hijos, con los míos, no", ha subrayado Ortiz en un comunicado.

Para Ortiz, "si un político acude a un acto convocado por una plataforma apolítica que se quede entre la gente, como uno más". "Ya tenemos bastante las víctimas para que encima nos utilicen así los políticos, bastante olvidadas y abandonadas nos dejan como para tener que aguantar escenas como las de ayer". "Indignante, patético e insoportable", zanja la madre de los niños Ruth y José, ante lo que el padre de Marta del Castillo ha respondido que "se trata de una ministra y un presidente del PP andaluz", por lo que no considera que "haya que meterlos entre el público". "Esto siempre ha sido así y siempre han contado con un sitio más apartado en actos de este tipo", ha concluido Antonio del Castillo.