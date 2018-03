Moda y estética para esta temporada primavera-verano 2018

La temporada primavera verano para este año viene calentita y llena de colores. Aquí analizamos dos marcas de referencia de calzado, una de mujer y otra de niño, una tienda online que marca el compás de la moda y la clínica de aumento de pecho en Málaga que marca la diferencia.

La temporada de calzado femenino llega dando todo lo mejor de sí y viene de la mano de Hispanitas, la innovadora marca que se tomó nombre en un acto de orgullo patrio y autoafirmación: ¿Por qué vamos a llamar francesitas a nuestro calzado si está hecho en España? Le llamaremos Hispanitas. Y así fué.

Hoy ponen de moda el color nude en su colección primavera verano, éste de color maquillaje y tonos beige que causa furor y se traduce como color desnudo, pero también apuestan por los tacones con pedrería y los motivos florales. ¿Lo mejor de todo? Que a pesar de plantear tendencias nuevas estas sirven también para las mujeres más clásicas a la hora de vestir además de poner énfasis a la comodidad del calzado por encima de todo.

En 2015 la firma celebró su 25 aniversario en el mercado y a día de hoy sigue con la misma ilusión de siempre comercializando su calzado en distintos países del mundo.

Las grandes firmas tienen claro que moda y comodidad nunca deben de estar reñidas, pero muchas veces las mujeres somos capaces de dejar de lado la comodidad por ganas de ir a la última, un gesto a todas luces absurdo si se cuenta con ropa y calzado de grandes marcas tal y como hacemos con los niños.

Calzado y ropa a través de la red para ir a la última

Para ello demandamos la máxima comodidad y más si se trata de calzado infantil, no en vano los zapatos son muy importantes para ellos para prevenir futuros problemas de columna, de posturas y para que se sientan bien y libres para trotar y correr.

De entre todas las marcas de calzado hay una que nunca falla, se trata de las zapatillas geox niños que dejan que el pie respire gracias a su suela transpirable, además se puede elegir entre muchos modelos y muy chulos, incluso hay zapatillas con luces que tanto divierten a los pequeños y modelos de todos los colores para todo tipo de combinaciones.

Esta temporada de primavera que auguramos muy festiva de colores y brillantes con Hispanitas también llega al vestir, ya que nada más entrar a una tienda de ropa online de referencia en la que se venden varias grandes marcas, nos inunda un paisaje multicolor de prendas.

Podríamos decir que la tendencia es sumar color al color, eso sí, siguiendo algunas pautas. Combinar estampados no está prohibido pero es mejor dejarlo en manos de los más atrevidos, pues una pieza estampada debe de lucir por sí sola y los colores bases que se imponen son los oscuros y los nude.

Mamoplastias de calidad y con todas las garantías en términos de salud y estética

Está a punto de llegar la primavera y puede que no te sientas con ganas de recibirla porque aún no has consultado un doctor de cirugía estética para llevar a cabo una operación de aumento de pecho. De ser andaluza, la clínica de referencia está en Málaga, y es que hacer mamoplastias es toda una especialización.

En la clínica de aumento de pecho malaga también se ofrece financiación, un diagnóstico online y las opiniones de sus clientas son entusiastas: se han sentido bien tratadas y acompañadas en todo momento y lo mejor de todo es que su pecho ha quedado tal y como soñaban.

Casi todas hablan de un antes y un después tras hacerse la mamoplastia, que no es más que un implante en el pecho para aumentar las tallas de sujetador que se deseen, pero eso sí, deben de hacerlo los expertos, ya que esta es la única garantía de que las cosas van a salir perfectamente.

Lo mejor es programar la operación para pasado el verano, aunque también es posible que seas una de estas profesionales que sólo puedan hacerse la intervención en ese periodo, para al siguiente lucir en todo tu esplendor.