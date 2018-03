El ministro de Interior alemán pide suspender el tratado de Schengen

El ministro de Interior alemán, Horst Seehofer, pide, en una entrevista que publica hoy el dominical "Welt am Sonntag", suspender el tratado de Schengen por tiempo indeterminado e intensificar el control de las fronteras en Alemania.



"El control de nuestras fronteras tiene que mantenerse mientras la UE no esté en condiciones de proteger sus fronteras exteriores y eso es algo que no veo posible en un futuro próximo", dijo Seehofer.



Seehofer es presidente de la Unión Socialcristiana (CSU) de Baviera, partido hermano de la Unión Cristianodemócrata (CDU) de la canciller Angela Merkel.



Durante la pasada legislatura, Seehofer, que era primer ministro bávaro, fue uno de los principales críticos del manejo dado por Merkel a la crisis de los refugiados.



La CSU tradicionalmente ha estado a la derecha de la CDU y Seehofer ha procurado, desde su llegada al ministerio, remarcar esa posición.



Su primer distanciamiento de Merkel fue la declaración que "el Islam no pertenece a Alemania", rebatiendo una frase el expresidente alemán Christian Wulff que la canciller había hecho suya.