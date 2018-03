Susana Díaz anima a la creación de un tejido empresarial más potente

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha apuntado a la necesidad de un tejido empresarial más potente en la región, que propicie empleos más estables y con el cual las consecuencias de la crisis hubieran sido menos severas, al ver a la comunidad con condiciones para poder contar con ello y preparada así para dar el "salto a la convergencia, el equilibrio y la igualdad con otros territorios".

Díaz se ha pronunciado así este sábado con motivo de su participación en el acto de conmemoración de los cien años de la Asociación Territorial de Ingenieros Industriales de Andalucía Occidental (Atiiaoc) --la organización profesional más antigua de Andalucía, de entre todas las ingenierías de carácter civil--, celebrado en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla (Fibes), en el que ha recordado que, tras el primer salto cualitativo a la modernización de 1992, se dan ahora las circunstancias idóneas para ese segundo paso adelante, concretadas en las mejores infraestructuras o la transferencia del conocimiento.

"Las inquietudes de la asociación y de la Junta se corresponden. Todo se da para ese paso", ha precisado la presidenta, que apunta a aspectos como el talento, la excelencia o la colaboración público-privada y ha incidido en que la situación económica andaluza "ha mejorado y bastante", con la cobertura del objetivo de déficit, la pretendida salida a los mercados con un mensaje de "confianza" a los inversores basado en la estabilidad, la internacionalización empresarial o el récord por segundo año consecutivo de los datos de exportaciones, que superan los 31.000 millones.

Para dicho salto, Díaz ha señalado el apoyo que supone el sistema público universitario andaluz, algunas de cuyas sedes compiten en reputados rankings como el de Shanghai, precisamente en la rama de Ingeniería.

Tras recordar la necesidad de profesionales altamente cualificados que para 2020 tendrán todos los países de la Unión Europea, la máxima mandataria autonómica ha advertido de que dicha demanda no podrá ser cubierta "bajando la exigencia y devaluando la formación", y sí en cambio con un esfuerzo colectivo.

"Ahora es nuestra oportunidad; nuestra tierra no perdonará que no hagamos los deberes correctamente. El XX no fue nuestro siglo, sólo transitamos en las dos últimas décadas del mismo, vinculados a la autonomía, pero el siglo XXI se puede protagonizar y transitar por parte de Andalucía", ha apostillado.

Por su parte, el alcalde de Sevilla, Juan Espadas, ha dado fe de la "profesionalidad" y el "talento" de varios de los ingenieros premiados en el acto por su labor en una rama "que nos ha ayudado a construir Andalucía y España". Al recordar que a lo largo de estos años el talento "ha tenido que reinventarse y adaptarse", ha afirmado que "una sociedad sólo avanza cuando es capaz de generar riqueza, pero antes hay que crear".

Hay, a su juicio, grandes profesionales de la ingeniería, estando el punto débil en la capacidad de aunar "los talentos individuales en un gran talento colectivo". "Me gustaría que en muy poco tiempo fuéramos capaces de llenar el Palacio de Congresos con jóvenes talentos", ha manifestado el regidor hispalense, que ha alabado la capacidad de los ingenieros para participar con éxito en variados departamentos de la gestión pública.

PIDEN A LA JUNTA UNA CONSEJERÍA DE INDUSTRIA

De su lado, el decano del Colegio de Ingenieros Industriales, Aurelio Azaña, ha alabado la contribución de los galardonados al desarrollo de la ingeniería y la sociedad y ha apuntado como clave a la "adaptación a los cambios" para la supervivencia de la institución y los desafíos del futuro. "Seguiremos trabajando para que el mundo no se pare", ha dicho, en alusión a la vocación de estos profesionales para lograr un mundo más avanzado.

Para Azaña, que ha apuntado al gran problema de la fuga de talentos -en 2016, el 70 por ciento de las ofertas de trabajo fueron fuera de Andalucía y el 50 por ciento fuera de España--, el valor de la ingeniería española está fuera de toda duda: "España es exportadora de talento en el campo las ingenierías, y nuestros ingenieros están entre los mejor preparados de Europa".

En este problema ha abundado también el presidente de la Asociación de Ingenieros Industriales, Germán Ayora, que ve "fundamental" involucrar a los jóvenes y ha lanzado a la presidenta andaluza un guante -que ésta afirma recoger-- respecto a la creación de una Consejería de Industria en la que se cuente de manera muy especial con los profesionales del sector.

En el transcurso del acto conmemorativo, Díaz ha sido distinguida con la Medalla del Centenario. Durante el acto se ha hecho entrega además de seis distinciones honoríficas a otros tantos ingenieros en virtud de diferentes trayectorias profesionales: Javier Aracil a la trayectoria en la universidad, José Luis Calvo a la trayectoria corporativa, Julio Revilla a la trayectoria empresarial, José Ignacio del Río a la fidelidad en el apoyo a los ingenieros industriales, Antonio Romero a la trayectoria en el ejercicio libre de la profesión y José María Bueno Lidón --que ha dirigido unas palabras a la concurrencia en representación de los premiados-- a la trayectoria multidisciplinar.