El uso de agente nervioso es la "primera ofensiva" contra Europa

El agente nervioso de fabricación militar utilizado en Inglaterra constituye "la primera ofensiva" con esta sustancia contra Europa desde la II Guerra Mundial, afirmaron hoy los líderes del Reino Unido, Estados Unidos, Francia y Alemania.



En una declaración conjunta, la primera ministra británica, Theresa May, los presidentes de EE.UU., Donald Trump, y de Francia, Emmanuel Macron, y la canciller de Alemania, Angela Merkel, condenan el ataque con agente nervioso contra el exespía ruso Sergei Skripal y su hija, Yulia, el pasado día 4 en Salisbury.



"El empleo de un agente neurotóxico de calidad militar, de un tipo desarrollado por Rusia, es el primer empleo ofensivo" de un agente de esa modalidad "en Europa después de la Segunda Guerra Mundial", dicen los líderes en su declaración conjunta divulgada por el Gobierno británico..



"Expresamos nuestra consternación por el ataque contra Sergei y Yulia Skripal en Salisbury, Reino Unido, el 4 de marzo de 2018", añaden, al tiempo que subrayan su "solidaridad con todos ellos y nuestra admiración a la Policía del Reino Unido y a los servicios de emergencia por su valiente respuesta".



Asimismo indican que el uso de ese agente nervioso supone un "asalto" a la soberanía del Reino Unido, en "clara violación" de la Convención sobre Armas Químicas y una violación del derecho internacional.



"Esto amenaza la seguridad de todos nosotros", agregan.



Trump, Macron, Merkel y May añaden que "comparten" el análisis de las autoridades británicas de que es altamente probable que Rusia haya estado detrás del ataque contra el doble agente y su hija.



"El fracaso de Rusia en atender la legítima petición del Gobierno del Reino Unido perjudica aún más su responsabilidad", añade el comunicado, en referencia a la solicitud de Londres para que el Kremlin respondiera si era responsable del uso de ese agente nervioso.



"Pedimos a Rusia que atienda todas las cuestiones relacionadas con el ataque en Salisbury. En particular, Rusia debería divulgar todo el programa Novichok a la Organización para la Prohibición de Armas Químicas" (OPAQ), agregan.



Londres identificó la sustancia utilizada en Salisbury como un agente nervioso del tipo Novichok, de fabricación rusa.



Los líderes piden finalmente a Rusia que asuma sus "responsabilidades como miembro del Consejo de Seguridad de la ONU para defender la paz y la seguridad internacionales".



El Gobierno británico comunicó este miércoles su decisión de expulsar a 23 diplomáticos rusos en represalia por el ataque en Salisbury y dio una semana para que estos funcionarios abandonen su territorio.



El ministro británico de Exteriores, Boris Johnson, calificó hoy de "adecuada" esta decisión por haberse tratado de un acto de "imprudencia y brutalidad" cometido contra Sergei y Yulia Skripal.



Ambos fueron hallados el pasado 4 de marzo inconscientes cerca de un centro comercial de esa localidad, y las autoridades británicas comunicaron después que padre e hija habían sido envenenados con un agente nervioso, sustancia que también fue hallada en otros lugares de la ciudad.