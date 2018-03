La aplicación de la renta suma 47.000 descargas en sus primeras horas

La nueva aplicación móvil de la Agencia Tributaria, que está disponible desde hoy para su descarga, activación y consulta de los datos fiscales de 2017, sumaba casi 47.000 descargas hasta las 11.00.



El director del Departamento de Gestión de la Agencia Tributaria, Rufino de la Rosa, ha presentado la aplicación, que desde el 4 de abril permitirá presentar la declaración de la renta.



Esta aplicación supone un "nuevo canal de comunicación" de la Agencia con los contribuyentes, con la ventaja de poder relacionarse en cualquier momento y con trámites simplificados, ha subrayado De la Rosa.



La Agencia calcula que unos 44 millones de dispositivos móviles en España podrán descargarse la aplicación, lo que supone acceder a más de 30 millones de contribuyentes.



Para garantizar la seguridad, la aplicación exige un patrón de desbloqueo y el número de referencia -que se puede conseguir a través de la propia referencia, cl@ave pin o certificado electrónico-, que no volverá a solicitarse una vez registrado.



La aplicación permite la identificación de hasta 20 contribuyentes -para facilitar la labor a las personas que hacen la declaración a familiares o amigos- y la declaración conjunta de cónyuges. Además, cada contribuyente puede registrar sus datos fiscales en hasta cuatro dispositivos diferentes.



Los datos se guardarán de manera que en la campaña del próximo año no será necesario volver a introducir la casilla, sino que con un dato adicional -por ejemplo, alguno del DNI- se actualizará el número de referencia.



Desde hoy, la aplicación permite consultar los datos fiscales de 2017 en una serie de apartados con información desglosada, aunque el borrador no estará disponible hasta el comienzo de la campaña.



Sin embargo, el uso "más potente", según De la Rosa, se activará el próximo 4 de abril, cuando podrá presentarse la declaración con "un solo clic" a través de la aplicación siempre que no sea necesario introducir modificaciones.



La Agencia Tributaria calcula que casi cinco millones de contribuyentes podrán presentar la declaración por esta vía. Para ello, podrán acceder a una vista previa de su borrador y, una vez comprobado, confirmarlo.



En caso de que sea necesario realizar modificaciones, la aplicación redirigirá al contribuyente al programa Renta Web y este, si lo desea, podrá recuperar los datos actualizados de nuevo en la aplicación para su consulta o presentación.



Una vez presentada la declaración aparecerá un "recibo" y un código seguro de verificación para consultarla o guardarla y se podrá consultar el estado de la tramitación.



La aplicación también permitirá activar un sistema de avisos informativos, tanto personalizados -que alertarán del ingreso de la declaración o de citas previas- como genéricos -con novedades tributarias-.



Otras funcionalidades son el acceso al portal de la renta, el cotejo de documentos, la presentación de documentos o el calendario del contribuyente.



Además de la aplicación, desde hoy también se puede solicitar el número de referencia, algo que hasta las 11.00 ya habían hecho 93.000 contribuyentes, para consultar los datos fiscales y también han arrancado otros servicios de la campaña, como los envíos postales, incluidas las invitaciones al servicio "Le llamamos".



La campaña de la renta de 2017 comienza el próximo 4 de abril por internet y teléfono y se extenderá hasta el 2 de julio, aunque en el caso de domiciliaciones de renta a ingresar se adelanta el plazo máximo de presentación al 27 de junio.