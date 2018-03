Rusia: May no tiene pruebas de que Rusia sea culpable envenenamiento

Rusia aseguró hoy que la primera ministra británica, Theresa May, no tiene ninguna prueba de que Moscú esté detrás del envenenamiento con un agente nervioso del exespía Serguéi Skripal en el Reino Unido..



"Vamos a hablar objetivamente y con sinceridad: sobre el veneno nadie sabe nada. Incluida Theresa May, que no tiene ninguna prueba auténtica en su poder", dijo María Zajárova, la portavoz de la Cancillería rusa, en declaraciones a la televisión pública.



La diplomática denunció que toda la información que están divulgando los medios del Reino Unido es "la clásica máquina de propaganda británica", que está utilizando "prácticamente todas sus armas".



"Esto no es un incidente, sino una colosal provocación internacional. Vamos a llamar las cosas por su nombre", dijo.



Además, rechazó el lenguaje de "ultimátum" utilizado por May en el Parlamento británico, donde dio a Rusia hasta mañana para explicar lo ocurrido con Skripal, que junto a su hija permanece en estado crítico desde que fueron hallados inconscientes en el banco de un parque en Salisbury (sur de Inglaterra).



"Se debe entender que después de lo que dijo el presidente (Vladímir Putin) nadie puede llegar al Parlamento de su país y decir: 'Doy a Rusia 24 horas'. ¿A quién le dan 24 horas?", señaló.



Se refería al reciente discurso de Putin en el que presentó el nuevo arsenal nuclear ruso capaz de burlar el escudo antimisiles estadounidense.



Zajárova explicó que, precisamente, al embajador británico llamado hoy a consultas a la Cancillería rusa se le informó de que esas palabras de May son "inadmisibles".



Pese al "espectáculo y toda la histeria", subrayó que Rusia está dispuesta a cooperar para esclarecer lo que le pasó a Skripal y a su hija, recordando que ésta es ciudadana rusa.



La embajada rusa informó también de que ha enviado al Ministerio de Exteriores británico una nota en la que insiste en su "no implicación en el incidente ocurrido en Salisbury".



Mientras, el Gobierno ruso afirmó que Rusia ha destruido todos sus arsenales químicos, lo que fue confirmado el pasado año por los inspectores de la Organización para la Prohibición de Armas Químicas.



El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, tachó hoy de "absurdas" las acusaciones vertidas ayer por May, quien aseguró en el Parlamento que es "altamente probable" que Rusia sea responsable del envenenamiento de Skripal.



Lavrov pidió hoy a Londres que facilite a Moscú muestras de la sustancia química que se empleó contra Skripal, que May calificó de agente nervioso de naturaleza militar producido en Rusia y de nombre "Novichok" (novato).