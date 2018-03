Muerto en su casa de Londres el exiliado ruso Nikolai Glushkov

El exiliado ruso Nikolai Glushkov, amigo del fallecido oligarca Boris Berezovsky, fue hallado este lunes por la noche muerto en su domicilio de Londres, según informaron hoy medios británicos.



Glushkov, de 68 años y asilado político en el Reino Unido, fue encontrado por familiares y amigos tras fallecer por causas que se desconocen, según el diario "The Guardian".



En la década de 1990, Glushkov trabajó para la aerolínea estatal rusa Aeroflot y para la compañía de automóviles de Berezovsky LogoVAZ.



En 1999, cuando el oligarca cayó en desgracia con las autoridades rusas y huyó al Reino Unido, Glushkov fue acusado de fraude y blanqueo de capitales, según el diario británico.



El exiliado se refugió en Londres y en marzo del año pasado fue condenado en ausencia a ocho años de prisión por haber defraudado a Aeroflot cuando era su director financiero, según "The Telegraph".



Berezovsky fue hallado colgado en su casa de Berkshire (Inglaterra) en 2013, en un aparente suicidio, aunque su entorno aseguró que no creían que se quitara la vida.



La muerte de Glushkov se produce en un momento de tensión entre Londres y Moscú por el envenenamiento el pasado día 4 del espía doble ruso Sergei Skripal en suelo británico.



El antiguo agente de la inteligencia militar rusa, captado por el MI6 británico en los años 90, y su hija, Yulia, fueron expuestos a un agente nervioso de naturaleza militar que les ha dejado en estado crítico.



La primera ministra británica, la conservadora Theresa May, ha indicado que es "altamente probable" que el Kremlin esté detrás de ese ataque y ha avanzado que impondrá un amplio rango de medidas contra Rusia si confirma sus sospechas.