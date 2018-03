Un fallecido en la explosión en una caseta de una pirotecnia en Olocau

Una persona ha muerto hoy en la explosión de una caseta de la pirotecnia Ricardo Caballer en Olocau (Valencia), en un incidente en el que no se han registrado más heridos, según han informado fuentes del Consorcio de bomberos y del Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).



La explosión, de la que se están investigando las causas que la han producido, se ha recibido a las 9.42 horas y al lugar se han desplazado equipos de bomberos y una unidad del SAMU, cuyo personal médico ha confirmado el fallecimiento de una persona.



Otro médico de Atención Primaria y un helicóptero que se habían movilizado preventivamente para acudir también a la pirotecnia, ubicada en una zona abierta de la partida del Arenal de Olocau, finalmente no han intervenido al no haber heridos en la explosión.