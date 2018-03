Una familia celíaca gasta 1.028 euros más al año en la cesta

Una familia con una persona celíaca entre sus miembros puede ver incrementado el gasto en la cesta de la compra en casi 21,42 euros a la semana, lo que supone 1.028,22 euros al año, en comparación con otra que no cuente con ningún celíaco y tomando como base una dieta de 2.000 a 2.200 kilocalorías.



Un año más, la Federación de Asociaciones de Celíacos de España (FACE) publica el "Informe de Precios de 2018" en el que se estudia con carácter semanal, mensual y anual el gasto extra que supone para una persona celíaca seguir la dieta sin gluten.



La federación recuerda, en un comunicado, que el único tratamiento eficaz para esta enfermedad es mantener de por vida una dieta estricta sin gluten y sin transgresiones.



Sin embargo, los productos ubicados en la base de la pirámide nutricional, es decir, aquellos que mayor número de raciones se deben ingerir en la dieta, suelen contener gluten.



Para realizar el estudio se han tomado cinco marcas comerciales de referencia para cada uno de los 21 productos alimenticios comparados.



El valor económico de los alimentos es significativamente superior en los productos sin gluten, especialmente en las harinas de panificación (0,06 euros y 0,5 euros los 100 gramos, respectivamente) y el pan rallado (0,12 y 1,06 euros), ingredientes que se suelen utilizar de manera frecuente.



Además, 100 gramos de cereales con gluten cuestan 0,54 euros frente a los 0,82 euros de los que no tienen esta proteína; en el caso de las barritas de cereales, 1,24 euros y 3,69 euros, respectivamente; y en las magdalenas (0,35 euros frente a 1,26).



El precio del pan sin gluten en barra es de 0,22 euros los 100 gramos, frente a los 0,96 euros que cuesta el normal; y el de los macarrones es de 0,14 y 0,40 euros, respectivamente.



No obstante, al comparar los precios entre el año 2017 y 2018, el estudio constata un ahorro anual en la familia celíaca de 12,2 euros al año.