El plan de Merkel y Macron de reformar la eurozona desaparece

La canciller alemana, Angela Merkel, y el presidente francés, Emmanuel Macron, renunciarán a presentar propuestas conjuntas para la reforma de la eurozona ya en la próxima cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea (UE) en Bruselas dentro de dos semanas, informa hoy "Der Spiegel".



El semanario se remite a un funcionario de la UE, según el cual la parte alemana dio a entender al Consejo Europeo a todos los niveles que para marzo no cabe esperar nada.



"La cosa ha quedado suspendida", cita la publicación a la fuente, que agregó que "simplemente no hay nada que anunciar".



La parte alemana justificó este aplazamiento con el hecho de que durante las negociaciones en Alemania entre el bloque conservador de Merkel y los socialdemócratas para la formación de una coalición de gobierno, los funcionarios del Ejecutivo no tuvieron tiempo para reflexionar sobre el futuro de la eurozona.



Merkel y Macron habían planteado en diciembre la posibilidad de presentar planes conjuntos para la zona euro en la cumbre de marzo.



Un portavoz del Ejecutivo alemán indicó en declaraciones a "Der Spiegel" que tras la formación de un nuevo gobierno en Alemania "se intensificará en estrecha colaboración con Francia" el trabajo en los planes de reforma.



Sobre todo el presidente francés quiere reformar de manera integral la unión monetaria y aboga, entre otras medidas, por un presupuesto propio para la eurozona y un ministro de Finanzas.