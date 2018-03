Naciones Unidas clama por la igualdad de género: "Ahora es el momento"

Naciones Unidas llamó hoy a aprovechar el actual movimiento global por los derechos de las mujeres para dar pasos concretos y lograr por fin la igualdad de género.



Bajo el lema "Ahora es el momento", la organización quiso aprovechar este año el Día Internacional de la Mujer para rendir homenaje a las activistas feministas y para celebrar el impulso que han logrado dar recientemente a su causa.



"Estamos en un momento clave para los derechos de las mujeres", aseguró el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres.



El diplomático portugués recordó que las mujeres llevan décadas reclamando su derecho a la igualdad y ahora están "sacudiendo los pilares del patriarcado".



"Están contando sus historias y generando conversaciones importantes y necesarias. En todas partes, las mujeres están diciendo: 'ahora es el momento'", destacó.



La ONU, subrayó Guterres, celebra el impacto del movimiento #MeToo y de otras campañas que denuncian la discriminación que sufren las mujeres y, además, quiere aprovecharlo.



"En todo el mundo tenemos que escuchar a las mujeres y niñas que con razón están proclamando sus derechos. Debemos acompañarlas como compañeros (...) para hacer de la igualdad de género una realidad para todos", insistió.



La directora ejecutiva de ONU Mujeres, Phumzile Mlambo-Ngcuka, coincidió en la necesidad de que el movimiento feminista siga sumando apoyos en toda la sociedad y rindió homenaje a las activistas que trabajan para ello alrededor del mundo.



Según Mlambo-Ngcuka, la solidaridad que se está viendo actualmente debe ser un "punto de inflexión" que termine con la "impunidad" y con "la pobreza cíclica de las mujeres tanto en áreas rurales como urbanas".



"Hoy festejamos el poder del activismo que puede traer cambios para todas las mujeres, celebramos la solidaridad de la hermandad femenina de la humanidad. Este es un momento importante para el mundo", dijo la exministra sudafricana.



En representación de esas activistas tuvieron hoy destacadas intervenciones en Naciones Unidas Mónica Ramírez, cofundadora y presidenta de la Alianza Nacional de Agricultoras de Estados Unidos, y Marai Larasi, directora ejecutiva del grupo de defensa de las mujeres negras Imkaan.



Junto a ellas estuvieron varias artistas involucradas en la lucha por la igualdad, como las actrices Reese Witherspoon y Danai Gurira, que hablaron sobre sus experiencias en Hollywood y sobre la importancia de romper el silencio sobre los abusos.



"No vamos a detenernos", aseguró Witherspoon, que recientemente desveló que fue acosada sexualmente por un director cuando tenía 16 años.



Gurira, una de las estrellas de la exitosa "Black Panther", agradeció que cada vez más hombres estén mostrando su solidaridad.



"Pero necesitamos que muchos más de vosotros no toleréis nada, que defendáis a todas las mujeres", les dijo.



Según datos de la ONU, una de cada tres mujeres en el mundo sufre violencia a lo largo de su vida.



La discriminación de género, insiste la organización, es "endémica" y se refleja, por ejemplo, en la poca presencia femenina en los puestos de responsabilidad política o en la brecha salarial.



Al ritmo actual, la diferencia en los sueldos de mujeres y hombres no desaparecerá hasta 2086, según Naciones Unidas.



"Tenemos que hacer más para romper las barreras estructurales a las que se enfrentan las mujeres y las niñas: trabajo de cuidados no remunerado, paga desigual, estereotipos dañinos, discriminación y violencia", dijo Guterres.



El portugués, que se ha propuesto alcanzar la paridad de género dentro de Naciones Unidas, ya ha logrado que por primera vez el escalafón más alto de directivos de la organización tenga tantas mujeres como hombres.



El siguiente paso, explicó hoy, es la paridad en los líderes de los equipos que la ONU despliega en cada país, algo que confía alcanzar como muy tarde en abril.