Las nuevas formas de literatura del siglo XXI

De 30 años a esta parte, cualquier aspecto de la vida cotidiana ha cambiado por completo. La llegada de internet y las nuevas tecnologías no ha cambiado solo el soporte a través del que consumimos información, cultura, placer, o comunicaciones; sino que también ha afectado enormemente a nuestra forma de comportarnos, al modo en el que utilizamos y consumimos en estos diferentes campos de la vida en sociedad.

Por supuesto, la literatura no iba a ser una excepción en medio de todo este proceso de cambio. No solo el formato en el que leemos, sino que también la forma en la que lo hacemos ha mutado. Quizás por influencia de internet y las redes sociales, las historias cortas, los microrrelatos y las cápsulas de literatura están cada vez más en boga entre un público que ya no tiene tiempo, ganas, o paciencia para sentarse a leer una novela de mil páginas.

Lo efímero y lo corto ha pasado a dominar, también, el mundo de literatura, creando nuevos géneros y formas de expresión en este campo. A continuación, a modo de ejemplo, os dejamos algunas de estas nuevas formas bajo las que se expresa la literatura de este siglo:

Microrrelatos y literatura en las redes sociales

No hay mejor ejemplo para ilustrar cómo la literatura se puede adaptar al mundo de las redes sociales que la historia narrada por Manuel Bartual hace unos meses. Este historietista y diseñador gráfico valenciano enganchó a miles de usuarios a un hilo en Twitter en el que narraba una historia que le había ocurrido durante sus vacaciones.

Durante días, los seguidores de Bartual se engancharon a su relato. Un efecto similar al que podría producir cualquier serie de televisión de éxito. Aunque, en este caso, se tratase de un hilo de Twitter. Y, a la vez, de pura literatura.

Las pintadas de Acción Poética

Las acciones de este colectivo poético iniciado en Monterrey, México, responden perfectamente a lo que muchos buscamos hoy en día: una cápsula de información, algo rápido, conciso, sin demasiadas vueltas.

Los murales en forma de poesía corta de Acción Poética han dado la vuelta al mundo mediante las redes sociales e internet, que se convirtieron en el medio perfecto para transmitir esta literatura de segundos de duración. Una forma clara de cómo llegar de una ciudad de México al Mundo.

Plataformas para la lectura

Al igual que ha ocurrido con las series, las películas o la música, la llegada de internet también ha revolucionado por completo estas industrias. Y, así como han aparecido Netflix, HBO, o Spotify, la literatura también cuenta con sus propias plataformas virtuales desde las que acceder a decenas de miles de producciones.

Una de las plataformas más en boga en los últimos tiempos es The Short Story Project, una web donde podrás disfrutar de los relatos de numerosos escritores, también en forma de audiocuentos, con un catálogo de reputadas firmas como Karla Suárez, Richard Brautigan, Horacio Quiroga, Juan Rulfo, Julio Cortázar, o Ray Bradbury.

Videojuegos y literatura

Los videojuegos se han convertido, también, en otro espacio donde la literatura ha dado rienda suelta a sus posibilidades, adaptándose a una de las tendencias más dominantes entre la población más joven.

Quizás no se pueda considerar literatura al 100%, pero sí es cierto que, además de que hay numerosos juegos basados en obras literarias, el desarrollo de las historias y el transitar de los lectores/jugadores por ellas se asemeja. Con el añadido en los videojuegos, claro, de que uno está participando en la historia en cuestión.

La crítica literaria de toda la vida… en Youtube

La crítica literaria ha sido parte de la literatura desde hace muchos años. Y ésta, también, se ha reconvertido tras el impacto de internet. Uno de los fenómenos más curiosos dentro de este subsector es el auge de los booktubers.

Una especie de youtubers centrados en la literatura o críticos literarios que transmiten sus críticas por la plataforma social de vídeos, la importancia de estos personajes va en aumento, sobre todo porque llegan a un sector muy joven, normalmente apartado de la literatura.

Una huella más, esta de los booktubers, en el amplio rastro que el mundo de internet está dejando en el sector literario. Un mundo que ya nunca volverá a ser el mismo.