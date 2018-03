ONU y Cruz Roja dicen convoy no puede volver a Guta Oriental

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y la ONU confirmaron hoy que el convoy humanitario que tenía previsto entrar hoy a Guta Oriental, bastión rebelde en la periferia de Damasco, no lo podrá hacer debido a una nueva escalada de violencia.



"Hoy la ONU y las organizaciones con las que colabora no han conseguido retornar a Duma, en Guta Oriental, porque el movimiento del convoy no fue autorizado por razones de seguridad", dijo a Efe el portavoz de la Oficina de Asuntos Humanitario de esta organización, Jens Laerke.



"La situación en el terreno está cambiando muy rápido y estimamos que no existen las condiciones para realizar esta operación", indicó por su parte la portavoz del CICR, Iolanda Jaquemet.