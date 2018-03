Irán asegura que ha triplicado su producción de misiles

El comandante de la Fuerza Aeroespacial de los Guardianes de la Revolución, Amir Ali Hayizadeh, aseguró hoy que Irán ha triplicado su producción de misiles, en medio de una creciente presión internacional para frenar este programa armamentístico de Teherán.



Hayizadeh, citado por la televisión estatal, indicó que este aumento se ha llevado a cabo "a pesar de las hostilidades y las medidas tomadas por la arrogancia (Estados Unidos) y los enemigos globales", pero no precisó el plazo de tiempo en el que se produjo.



"Aquellos que defienden el desarrollo del (sector) de defensa en el país ha aumentado. El Gobierno, el Parlamento y todas las demás instituciones están unidos con respecto al asunto de los misiles, especialmente los misiles tierra-tierra ", subrayó.



Por ello, señaló que los intentos de limitar la capacidad militar de Irán han fracasado y que de hecho esas presiones internacionales han logrado el resultado opuesto.



En la misma línea, el subcomandante de este cuerpo de elite, Hosein Salamí, reiteró hoy que el desarrollo de las capacidades militares de Irán es "imparable" y no está sujeto a negociación.



"Los misiles no son un tema sobre el que se pueda negociar con ninguna potencia mundial", aseveró.



El presidente estadounidense, Donald Trump, exigió en enero pasado frenar el programa balístico de Teherán como condición para no abandonar el acuerdo nuclear, firmado en 2015 entre Irán y el Grupo 5+1 (EEUU, Rusia, China, Francia, Reino Unido y Alemania).



Con el objetivo de obtener ciertas garantías de Irán, el ministro de Exteriores de Francia, Jean-Yves Le Drian, viajó hace dos días a Teherán, pero sus interlocutores iraníes insistieron en que los programas armamentísticos son una línea roja.