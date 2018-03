Cuatro libros que te ayudarán a invertir mejor

Dicen que estamos ante la economía del conocimiento y en cierto modo estamos de acuerdo. La información es la que te permite comprar en el momento y lugar adecuados, para vender en momentos y lugares diferentes a mejor precio. Aquí te presentamos libros que deberías leer si quieres mejorar en tus inversiones.

El arte de la guerra de Sun Tzu

Quizá sorprenda ver un libro que en principio es de temática militar en un listado de libros sobre inversión, pero lo cierto es que es uno de los libros más citados en este tipo de listas.

Con esta lectura no aprenderás sobre gráficos ni dividendos, pero sí te ayudará a contemplar una nueva perspectiva en lo que se refiere a las estrategias para vencer a tu enemigo, en este caso, el mercado. En definitiva, un tratado sobre cómo aplicar la información de que se dispone para conseguir un objetivo. Un libro recomendable para cualquiera, incluso aunque no quiera invertir su dinero próximamente.

El inversor inteligente de Benjamin Graham

El enfoque de este libro es para invertir por fundamentales, es decir, basándote en el comportamiento de las empresas y no de sus precios. Es muy interesante especialmente porque son explicaciones claras, expuestas de forma amena.

Su lectura ofrece al lector poder madurar sus concepciones sobre la inversión y el mercado para obtener una perspectiva general de una empresa bastante completa.

El principio de las ondas de Elliot de A.J. Frost y Robert Prechter

Sin duda es un auténtico clásico de la inversión y el análisis técnico. Entender los conceptos básicos no requiere de un gran conocimiento económico. Cualquiera puede leerlo, aunque ponerlo en práctica requiere de eso, práctica.

Elliot identificó las formas que adquieren las tendencias económicas en los gráficos de precios. Da una explicación casi mística con gran importancia de la sucesión Fibonacci. Sin embargo, lo que no es nada místico es que prácticamente todos los inversores técnicos tienen en cuenta estos números, así que para empezar, merece la pena echar un vistazo a este libro.

Fundamentos del análisis técnico de Isaac de la Peña y Carlos Doblado

Este libro de análisis técnico nos parece especialmente interesante porque propone algo muy lógico y que pocos hacen: tener en cuenta los dividendos que reparten las empresas cuando se analizan sus gráficos.

Por supuesto, el libro no se queda ahí y podrás entender de una forma relativamente sencilla los principales conceptos del análisis técnico. Sin duda una buena opción para principiantes.

Por supuesto, la lectura de estos libros no te asegurará ganar dinero. En ellos verás cómo seleccionar activos de inversión, cómo identificar un buen momento y cómo saber cuándo vender, pero no se explica por ejemplo, la importancia de mantener la liquidez para poder afrontar oportunidades de inversión o gastos inesperados. No serías el primero que teniendo una gran cantidad invertida, tiene que acudir a los microcréditos para afrontar un pago urgente, porque su dinero está bloqueado en las inversiones. La teoría es accesible para todos, pero solo unos pocos dominan la práctica.